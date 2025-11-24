मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गौतमी पाटीलचा ठाण्यात डान्स; आकर्षक बक्षिसांमुळे महिलांची कार्यक्रमाला गर्दी
Published : November 24, 2025 at 10:23 AM IST
ठाणे- एकीकडे महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी उडालेली आहे, अशावेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्ष विविध कार्यक्रमांच्या सभांचं आयोजन करीत आहेत. मात्र तरीदेखील मतदारांचं होणारं दुर्लक्ष सर्वपक्षीयांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे गौतमी पाटील, राधा पाटील आणि अशा प्रकारच्या लोककलाकारांच्या माध्यमातून गर्दी करून त्यांना बक्षीस वाटपाचा कार्यक्रम मतदारांना आकर्षित करीत आहे.
लोकांवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं : प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी लोक कलाकारांची नेहमीच सर्वच राजकीय पक्ष मदत घेत असतात, यामुळेच विविध सभांच्या दरम्यान लोक कलाकारांना आपली कला दाखवण्याची संधी मिळतेच, सोबत रोजगार आणि उत्पन्नाचं साधनदेखील मिळतं. गौतमी पाटील हिच्या कलेमुळे तर संपूर्ण महाराष्ट्र घायाळ झालाय, तिच्या लावणीच्या गाण्यांवर महाराष्ट्र थिरकताना दिसत असतानाच शनिवारी वर्धा येथे गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. या प्रकारामुळेच आता गौतमी हिनं ज्यांना गोंधळ घालायचा आहे अशा नागरिकांनी कार्यक्रमांना येऊच नका, असे आवाहन केलेले आहे. पोलीस बंदोबस्त असला तरी काही टवाळखोर लोक कार्यक्रमांमध्ये गोंधळ घालतात आणि त्याचा परिणाम सर्वच प्रेक्षकांना भोगाव लागतो हे प्रकार थांबवण्यासाठी अशा लोकांवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं असल्याचं मत गौतमी पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
बैलगाडा या गाण्यावरती प्रेक्षकांनी आनंद लुटला : ठाण्यातील शास्त्रीनगर येथे शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख स्वप्नील शेडगे यांनी होम मिनिस्टर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गौतमी पाटील हिचा लावणी परफॉर्मन्स नाच गाण्यातून सादर करण्यात आला. कालच वर्ध्यामध्ये गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमांमध्ये खुर्च्या फेकून राडा पाहायला मिळाला होता, त्यामुळे ठाण्यातही झालेल्या गर्दीमुळे प्रेक्षकांना कार्यक्रम नीट दिसत नसल्यामुळे गोंधळ उडाला. मात्र ठाण्यातील शास्त्री नगर येथे देखील प्रेक्षकांची वाढती गर्दी पाहता पोलिसांनी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता. त्यामुळे ठाण्यात कोणताही अनुचित प्रकार झाला नाही. चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम पार पडत पाटलांचा बैलगाडा या गाण्यावरती प्रेक्षकांनी आनंद लुटला.
माझ्या कार्यक्रमाला येऊ नका- गौतमी पाटील : संस्कृती, कलामंच आणि लावणीसाठी महिलांसाठी स्टेज मिळाल्यास ते पुढे जातील, अशा संधी महिलांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. प्रेक्षकांना एकच म्हणणं तुम्ही कला आणि आनंद घेण्यासाठी येत असता तुम्ही शांततेत कार्यक्रम पूर्ण बघा, गडबड-गोंधळ करायचा असेल तर असं करू नका नाहीतर येऊ नका, असं म्हणत नऊवारी गाण्याचे रील माझं आवडत आहे, लावणी आवडत माझं क्षेत्र आहे, असे गौतमीने कार्यक्रमावेळी सांगितले.
