'शरद पवार माझे मार्गदर्शक', गौतम अदानींनी बारामतीत केलेल्या भाषणाची राजकीय वर्तुळात चर्चा

बारामतीमधील 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या इमारतीचं उद्घाटन उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या हस्ते झालं. यावेळी अदानी आणि पवारांनी एकमेकांचं कौतुक केलं.

शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय इमारतीचं उद्घाटन
Published : December 28, 2025

Published : December 28, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
बारामती : राज्यात निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर राजकीय फैऱ्या झाडत असताना एका कार्यक्रमासाठी पवार कुटुंबीय एकाच मंचावर आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. विद्या प्रतिष्ठानच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या इमारतीचं उद्घाटन उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या हस्ते झालं. या कार्यक्रमाला काका-पुतण्या एकाच मंचावर होते. यावेळी बोलताना उद्योगपती गौतम अदानी यांनी शरद पवार यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळली.

शरद पवारांनी केलं गौतम अदानींचं कौतुक : "अदानी हे गुजरातच्या दुष्काळग्रस्त बनासकांठा जिल्ह्यातून आहेत. मुंबईत येऊन त्यांनी शून्यातून सुरुवात केली आणि आज त्यांचा व्यवसाय 23 राज्यांमध्ये पसरलेला आहे. गौतम अदानी यांचा प्रवास हा मोठी स्वप्नं पाहणाऱ्या मेहनती तरुणांसाठी एक प्रेरणा आहे," असं म्हणत शरद पवार यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांचं कौतुक केलं.

शरद पवारांना तीन दशकांपासून ओळखण्याचं भाग्य : शरद पवार यांना आपले मार्गदर्शक संबोधून गौतम अदानी म्हणाले, "शरद पवार यांनी जमिनीवरील वास्तव आणि राष्ट्रीय अजेंडा यांचा मेळ घातला आहे. शरद पवार यांना तीन दशकांहून अधिक काळ ओळखण्याचं भाग्य मला लाभलं आहे. त्यांच्याकडून मी जे काही शिकलो, त्याला तोड नाही. पण ज्ञानापलीकडं त्यांची बुद्धिमत्ता आणि सखोल सहानुभूती माझ्यावर एक खोल छाप टाकते. बारामती हे त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळं शक्य झालेल्या परिवर्तनाचं आणि अमर्याद क्षमतेचं प्रतीक आहे. इथं अनेक वेळा भेट दिल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांनी इथं जे काही साध्य केलं आहे ते स्थानिक विकासाच्या पलीकडचं आहे."

देश लोकांच्या एकजुटीमुळं प्रगती करतो : "भारतानं कोणत्या दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे याचं प्रतिबिंब म्हणजे बारामती शहर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून असोत, केंद्रीय मंत्री म्हणून असोत किंवा पक्षीय राजकारणापलीकडं जाऊन शरद पवार यांनी देशाचं कृषी धोरण, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना आकार दिला आहे. त्यांच्यासारखे नेते आपल्याला याची आठवण करून देतात की, चांगलं राजकारण फक्त घोषणाबाजीबद्दल नसते. आपला देश एकाकी विजयांमुळं नव्हे, तर लोकांच्या आणि त्यांच्या संस्थांच्या सातत्यपूर्ण एकजुटीमुळं प्रगती करतो," असं गौतम अदानी म्हणाले.

एआय परिवर्तन घडवून आणेल : "ज्या प्रकारे आपण काम करतो आणि आपल्या ग्राहकांना सेवा देतो, त्यामध्ये एआय परिवर्तन घडवून आणेल. या एआय केंद्रासोबतच्या आमच्या भागीदारीला एक सखोल अर्थ प्राप्त होतो. ही भागीदारी तांत्रिक क्षमता निर्माण करण्याची एक वचनबद्धता आहे. इथं एआय संशोधन, अभियांत्रिकी आणि अंमलबजावणी एकात्मिक उत्साहानं एकत्र पुढं जाते," असं उद्योगपती गौतम अदानी म्हणाले.

ते माझे मोठे भाऊ : "आमचं अदानी कुटुंबासोबत 30 वर्षांचं नातं आहे. जर मला कोणतीही चांगली किंवा वाईट बातमी द्यायची असेल, तर मी गौतम भाईंना बहिणीच्या नात्यानं स्पष्टपणे सांगते. ते माझे मोठे भाऊ आहेत. अदानी यांनी 2022 मध्ये बारामतीला भेट देऊन विज्ञान आणि नवोपक्रम केंद्राच्या उद्घाटन समारंभाला हजेरी लावली होती," असं खासदार सुप्रिया सुळे कार्यक्रमात बोलताना म्हणाल्या.

