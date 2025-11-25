ETV Bharat / state

गौरी पालवेंचे पती अनंत गर्जे यांना 27 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी, फरार आरोपींचा शोध सुरू

अनंत गर्जे रात्री 1 वाजता स्वत:हून पोलिसांना शरण गेलेत. ते तपासात सहकार्य करताहेत. आरोपीची बहीण कधीही मुंबईला आलेली नाही, तरीही तिला यात आरोपी बनवण्यात आलंय.

Anant Garje remanded in police custody
अनंत गर्जेंना पोलीस कोठडी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 9:47 AM IST

मुंबई : भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांना पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी 27 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. गौरी गर्जे-पालवे यांनी वरळीतील त्यांच्या राहत्या घरात केल्यानंतर फरार झालेल्या पतीला रविवारी रात्री उशिरा वरळी पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आलीय.

अनंत गर्जेला पोलीस कोठडी - अनंत गर्जेला सोमवारी रिमांडसाठी शिवडी कोर्टात हजर करण्यात आलंय. तेव्हा सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, या प्रकरणातील दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत. त्याची माहिती मिळणं आवश्यक आहे, तसेच या प्रकरणी आरोपीची कस्टडीत घेऊन चौकशी आवश्यक असल्यानं आरोपीला 10 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात यावी, तर आरोपी अनंत गर्जेच्या वतीनं त्यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी कोर्टाला सांगितलं की, अनंत गर्जे रात्री 1 वाजता स्वत:हून पोलिसांना शरण गेलेत. ते तपासात पूर्ण सहकार्य करीत आहेत. आरोपीची बहीण कधीही मुंबईला आलेली नाही तरीही तिला यात आरोपी बनवण्यात आलंय. पोलिसांनी आरोपीचा मोबाईल, सीसीटीव्ही फुटेज सगळं काही जप्त केलंय, त्यामुळे आता पोलिसांना आणखीन काय नेमकं जप्त करायचं?, हा प्रश्नच आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून कोर्टानं अनंत गर्जेला 27 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय.

मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू - या रिमांडनंतर ई टीव्ही भारतशी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं की, अनंत गर्जेंवर जे आरोप होतायत ते प्रकरण वर्ष 2021 पूर्वीचं आहे. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांच्या सहमतीनं सगळं काही मिटलं होतं. त्यांचा मोबाईल पोलिसांकडे जमा केलाय. घटनेनंतर फायर ब्रिगेड ब्रिजवरून अनंत गर्जे हे घरात शिरले. इमारतीचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचं काम सुरू आहे. गौरी पालवे गर्जे आत्महत्या प्रकरणात वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात गौरी गर्जे यांचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे-आंधळे आणि दीर अजय गर्जे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 108, 85, 352 आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

पुन्हा एकदा आत्महत्येवरून राजकारण - या आत्महत्या प्रकरणावरून राज्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडालीय. गौरी गर्जे यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागलीय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत अनंत गर्जे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर सावध प्रतिक्रिया दिल्यानंतर गौरी गर्जे आत्महत्याप्रकरणी आता वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण येऊ लागलंय.

काय आहे प्रकरण? - गौरी गर्जे या एक डॉक्टर होत्या. रविवारी दुपारी एक वाजता कामावरून त्या घरी परतल्या होत्या. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत घरात आढळून आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. अनंत गर्जे यांच्या कथित अनैतिक संबंधाची माहिती गौरी यांना समजली होती. त्यानंतर गौरी आणि अनंत यांच्यात वाद चालू होते, असा आरोप पालवे कुटुंबीयांच्या वतीनं केला गेलाय.

GAURI PALAVE HUSBAND
PANKAJA MUNDHE
WORLI POLICE
अनंत गर्जेंना पोलीस कोठडी
ANANT GARJE POLICE CUSTODY

