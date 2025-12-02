ETV Bharat / state

गौरी पालवेंना घरातून बाहेर काढताना अनंत गर्जेंच्या अंगावर जखमा झाल्या-वकिलांचा दावा

भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांना पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी महत्त्वाचं अपडेट आहे. जाणून, घ्या सविस्तर माहिती.

मुंबई : भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांना पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. डॉ. गौरी पालवे यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानंतर फरार झालेल्या पतीला मुंबई पोलिसांकडून अटक करण्यात आलीय. न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानं लवकरच त्यांच्या जामीनाचा अर्ज कोर्टापुढे सादर होण्याची शक्यता आहे.



गर्जेंच्या जखमा त्या दिवशीच्याच - अनंत गर्जे यांची रिमांडमधील चौकशी पूर्ण झाल्यानं त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची विनंती मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली. रिमांड संपत असल्यानं मंगळवारी मुंबई पोलिसांनी अनंत गर्जेंना पुन्हा शिवडी कोर्टात हजर केलं होतं. आरोपी अनंत गर्जेच्यावतीनं त्यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी आरोपीच्या शरीरावर आढळेल्या 27 जखमांचं स्पष्टीकरण देताना सांगितंलं की, अनंत गर्जेंच्या शरीरावर आढलेल्या सर्वज जखमा काही ताज्या नाहीत. काही ताज्या जखमा आहेत. गौरी पालवेंना त्या अवस्थेत घरातून बाहेर काढताना त्या जखमा झाल्यात. तर काही जखमा या पोद्दार रूग्णालयात पत्नीच्या निधनाची बातमी समजताच त्यांनी पश्चातापाच्या भरात स्वत:ला करून घेतल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

स्वत:चं डोक आपटून घेतलं- विमानतळाहून घरी माघारी फिरल्यानंतर घरचा दरवाजा उघडला नाही. तेव्हा फायर एक्झिटमधून त्यांनी घरात शिरण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना शरीरावर अनेक ठिकाणी खरचटलं होत. तर पोद्दार रूग्णालयात दाखल करताच डॉक्टरांनी गौरी पालवेंना मृत घोषित केलं. तेव्हा दुख: आणि नैराश्येच्याभरात रूग्णालाच्या भिंतीवर स्वत:चं डोक आपटून घेतलं होतं. यात जखमी झाले होते.



फरार आरोपींचा शोध सुरूच - ईटीव्ही भारतशी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं की, डॉ. गौरी यांच्या मृत्यूमागचं सत्य काय आहे ते लवकरच पुराव्यांनिशी सिद्ध होईल. याप्रकरणी अनंत गर्जेंवर होणाऱ्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. डॉ. गौरी पालवे गर्जे आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. यात गौरी गर्जे यांचे पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे-आंधळे आणि दीर अजय गर्जे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

