गौरी-महालक्ष्मी आगमनाची नाशिकमध्ये जय्यत तयारी; जुन्या मुखवट्यांच्या पॉलिश अन् रंगकामाला वेग
नाशिकमध्ये गौरी-महालक्ष्मीच्या आगमनाची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, प्रसिद्ध भांडी बाजारात जुन्या पारंपरिक मुखवट्यांचे पॉलिश आणि रंगकाम करून घेण्यासाठी महिलांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळत आहे.
Published : September 6, 2026 at 1:37 PM IST
नाशिक : अवघ्या काही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपला असून, त्यापाठोपाठ अनेक घरांमध्ये गौरी-महालक्ष्मीचे आगमन होतं. या सणाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये गौरी आणि महालक्ष्मीच्या जुन्या मुखवट्यांचे पॉलिश तसंच रंगकाम करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. यामुळे नाशिकच्या प्रसिद्ध भांडी बाजारपेठेत नागरिकांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळत आहे.
गणेशोत्सवाच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी (भाद्रपद महिन्यातील अनुराधा नक्षत्रावर) गौरीचं घराघरांमध्ये आगमन होतं. ज्येष्ठा नक्षत्रावर गौरीची मुख्य पूजा केली जाते, तर दुसऱ्या दिवशी महालक्ष्मी किंवा सत्यनारायणाची पूजा होते. तिसऱ्या दिवशी गौरीचं विसर्जन केलं जातं. सुख-समृद्धी, संपत्ती, उद्योग आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी हा सण पारंपरिक पद्धतीनं अनेक घरांमध्ये महिलांद्वारे उत्साहात साजरा केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर सध्या गौरीच्या आगमनाची लगबग दिसून येत असून, नाशिकच्या प्रसिद्ध भांडी बाजारात गौरींचं पारंपरिक जुने मुखवटे पॉलिश व रंगकाम करून घेण्यासाठी दुकानांमध्ये महिलांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळत आहे.
"गेल्या 30 वर्षांपासून आम्ही गौरीच्या जुन्या मुखवट्यांचे पॉलिश आणि रंगकाम करत आहोत. आमच्याकडे नाशिकसह महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून तसेच परदेशातून देखील गौरींचे मुखवटे येत असतात. चांदी आणि पितळाच्या गौरीच्या दोन मूर्तींसोबतच त्यांची दोन बाळे असतात. यात अनेक मुखवटे हे 100 ते 200 वर्षांपूर्वीचे आहेत. दरवर्षी साधारण एक हजाराहून अधिक भाविक आमच्याकडे गौरीचे मुखवटे घेऊन येतात. सुरुवातीला मुखवट्यावरील जुना रंग काढला जातो, त्यानंतर त्याला पॉलिश केलं जातं आणि मग नव्यानं ऑईल पेंट त्यावर चढवला जातो. यात लाल, हिरवा, पिवळा, काळा आणि गोल्डन रंगाचा प्रामुख्यानं वापर केला जातो. एका गौरीच्या मूर्तीचं पॉलिश व रंगकाम पूर्ण करण्यासाठी दोन दिवस लागतात. यासाठी आम्ही मुखवट्यांच्या आकारानुसार 700 ते 1500 रुपये आकारतो," अशी माहिती कारागीर शंकर सातपुते यांनी दिली.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गौरींचे मुखवटे
चांदी आणि पितळाच्या मुखवट्यांबरोबरच आता अनेक घरांमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गौरींचे मुखवटे देखील बसवले जातात. हे मुखवटे खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. मुखवट्यांच्या आकारानुसार 700 रुपयांपासून पुढे यांची किंमत आहे; तर गौरीच्या संपूर्ण दोन मूर्तींची किंमत १२ हजार रुपयांपासून पुढे आहे.
35 वर्षापासून घरात गौरीची आगमन
"आमच्याकडे गणपतीसोबत गौरींचे देखील आगमन होते. याची तयारी आता आम्ही सुरू केली आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून आमच्या घरात गौरींचं आगमन होत आहे. सुरुवातीला मुखवट्यांना पॉलिश आणि रंगकाम करून घेण्यासाठी आज आम्ही बाजारात आलो आहोत. यानंतर आता घरात स्वच्छता, डेकोरेशन आणि फराळाची तयारी आम्ही करणार आहोत. गौरीच्या आगमनाने आमच्या घरात वर्षभर सुख-शांती राहते, अशी आमची श्रद्धा आहे," अशी माहिती महिला भाविक योगिता जोशी यांनी दिली.
असा साजरा केला जातो गौरीचा सण
गौरी आवाहनानंतर दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच ज्येष्ठा नक्षत्रावर मुख्य गौरी पूजन केलं जातं. माहेरवाशीण म्हणून येणाऱ्या या गौराईसाठी घराघरांमध्ये पंचपक्वान्नांचा बेत करून तिचा पाहुणचार केला जातो. आगमनानंतरच्या पहिल्या दिवशी सकाळी गौरींची पूजा-आरती करून लाडू, करंजी, चकली आणि शेव या फराळाचा नैवेद्य दाखवला जातो. त्यानंतर संध्याकाळच्या आरतीला पुरणपोळी, अंबाड्याची भाजी, ज्वारीच्या पिठाची आंबील, शेंगदाणा-डाळीची चटणी, पंचामृत, ताकाची कढी आणि कटाची आमटी अशा अनेक पारंपरिक पदार्थांचा नैवेद्यात समावेश असतो. तसंच या दिवशी महिलांसाठी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, तर अनेक ठिकाणी रात्री फुगडी आणि झिम्मा यांसारखे पारंपरिक खेळ खेळले जातात. यानंतर तिसऱ्या दिवशी, म्हणजेच गौरीच्या विसर्जनाच्या वेळी दहीभाताचा नैवेद्य दाखवला जातो.
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