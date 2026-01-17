ETV Bharat / state

गौरी लंकेश हत्या प्रकरणी मी निर्दोष; विजयानंतर श्रीकांत पांगारकर यांची पहिली प्रतिक्रिया

जालना महानगरपालिका निवडणुकीत पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर हे विजयी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आज पहिली प्रतिक्रिया दिली.

January 17, 2026

जालना : गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी श्रीकांत पांगारकर हे जालना महानगरपालिकेत नगरसेवकपदी निवडून आले आहेत. जालना महापालिका निवडणुकीत श्रीकांत पांगारकर यांनी प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. याठिकाणी त्यांचा 144 मतांनी विजय झाला आहे.

गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात मी निर्दोष आहे : गौरी लंकेश यांची सप्टेंबर 2017 मध्ये हत्या झाली होती. या प्रकरणात संशयित आरोपी म्हणून श्रीकांत पांगारकर हे अटकेत होते. कर्नाटक न्यायालयानं सप्टेंबर 2024 मध्ये श्रीकांत पांगारकर यांना जामीन मंजूर केला होता. आता जालना महानगरपालिकेत श्रीकांत पांगारकर हे नगरसेवकपदी विजयी झाले आहेत. दरम्यान गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात मी निर्दोष आहे म्हणून माझा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया पांगारकर यांनी दिली आहे.

गौरी लंकेश हत्या प्रकरण : पत्रकार गौरी लंकेश यांची 5 सप्टेंबर 2017 रोजी हत्या करण्यात आली होती. त्यांना बंगळुरुतल्या त्यांच्या राहत्या घराच्या बाहेर गोळ्या झाडून ठार करण्यात आलं होतं. त्यांच्या छातीवर आणि डोक्यावर गोळ्या लागल्या होत्या. हा हल्ला इतका भयानक होता की गौरी लंकेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे पडसाद देशभरात उमटले होते. गौरी लंकेश या विवेकवादी विचारसरणीच्या होत्या. त्यांच्या हत्येनंतर पत्रकार आणि बुद्धिजिवींनी शांततेच्या मार्गाने रोष व्यक्त केला होता.

पांगारकर यांच्या विजयामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा : प्रभाग क्रमांक 13 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या श्रीकांत पांगारकर यांनी 2 हजार 621 मते मिळवत विजय संपादन केला आहे. या प्रभागात भाजपासह विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. मात्र एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार या प्रभागात नव्हता. निवडणूक निकालानंतर श्रीकांत पांगारकर यांच्या विजयामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. श्रीकांत पांगारकर हे यापूर्वी 2001 ते 2006 या काळात शिवसेनेचे जालना नगरपरिषदेचे नगरसेवक होते. 2011 मध्ये तिकीट न मिळाल्यानं त्यांनी हिंदू जनजागृती समितीत प्रवेश केला होता.


