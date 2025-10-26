ETV Bharat / state

खराब हवामानामुळे गेटवे ते मांडवा जलवाहतूक सेवा बंद; मेरिटाइम बोर्डाचा निर्णय

खराब हवामानामुळे गेटवे ते मांडवा जलवाहतूक सेवा बंद करण्याचा मेरिटाइम बोर्डानं निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईत परतणाऱ्या पर्यटकांची गैरसोय होत आहे.

Gateway to Mandwa water transport service closed
खराब हवामानामुळे गेटवे ते मांडवा जलवाहतूक सेवा बंद (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
रायगड- खराब हवामानाचा फटका रायगड जिल्ह्यातील समुद्री वाहतुकीलाही बसला असून, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा दरम्यानची जलवाहतूक सेवा काल संध्याकाळपासून तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानंतर रायगडच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर तीन नंबरचा इशारा बावटा फडकवण्यात आला आहे. समुद्रात उंचच उंच लाटा आणि जोरदार वाऱ्यांचा वेग वाढल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं जिल्हा सागरी सुरक्षा यंत्रणांकडून सांगण्यात आलं आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीचे चित्र : मेरिटाइम बोर्डाकडून घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेटवे ते मांडवा दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या शेकडो नियमित प्रवाशांसह सुट्टीचा शेवटचा दिवस एन्जॉय करून मुंबईला परतणाऱ्या हजारो पर्यटकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. बोटी बंद असल्याने अनेक पर्यटकांनी मुंबईकडे परतीसाठी रस्ते मार्गाचा पर्याय निवडला आहे. परिणामी, मुंबई-गोवा महामार्गावर तसेच पेण, वडखळ आणि अलिबाग मार्गांवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या असून, महामार्गावर वाहतूक कोंडीचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी प्रवासाचा वेळ नेहमीपेक्षा दुप्पट वाढल्याचंही समजतंय.

स्थानिक कोस्ट गार्ड पथकांकडून किनाऱ्यावर गस्त : दरम्यान, जोरदार वाऱ्यांचा वेग आणि वाढलेल्या लाटांच्या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षा दल आणि स्थानिक कोस्ट गार्ड पथकांकडून किनाऱ्यांवर गस्त वाढवण्यात आली आहे. मासेमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला असून, अनेक ठिकाणी मासेमारी नौका किनाऱ्यावरच थांबवण्यात आल्या आहेत. अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर आणि दापोली किनाऱ्यांवर सुरक्षा दलाकडून पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्याजवळ जाण्यापासून परावृत्त करण्यात येत आहे.

गेट वे–मांडवा जलवाहतूक सेवा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता : हवामान विभागानं पुढील दोन दिवस कोकण किनारपट्टीवर समुद्र खवळलेला राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे वाऱ्याचा वेग कमी होऊन हवामान स्थिर झाल्यानंतरच गेट वे–मांडवा जलवाहतूक सेवा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. हवामानातील या अचानक बदलामुळे रायगडसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटनावरही परिणाम झाला आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सुरू झालेला पर्यटकांचा ओघ काही प्रमाणात कमी झाला असून, समुद्रकिनाऱ्यावर प्रशासनाकडून सतर्कता सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक ग्रामपंचायती, पर्यटन विभाग आणि सागरी पोलीस यांच्याकडून पर्यटकांना सुरक्षिततेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन दिलं जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अरबी समुद्रातील वाऱ्यांचा दाब आणि वातावरणातील बदल यामुळे पुढील काही दिवस हवामान अस्थिर राहू शकतं. त्यामुळे नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी सावधगिरी बाळगणं आणि प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करणं अत्यावश्यक आहे.

