म्हैसूर कॉलनीचा परिसर टँकर ब्लास्टनं हादरला, एकाचा मृत्यू दोनजण गंभीर जखमी
मुंबईतील चेंबूरमध्ये एका केमिकल टँकरचा अचानक स्फोट होऊन दोघेजण जखमी झाले. तर टँकर चालकाचा मृत्यू झाला.
Published : July 17, 2026 at 9:41 PM IST
मुंबई : चेंबूरच्या म्हैसूर कॉलनीचा परिसर शुक्रवारी सायंकाळी एका जोरदार स्फोटानं हादरला. दुरूस्ती आणि देखभालीच्या कामाकरता आलेल्या एका केमिकल टँकरचा अचानक स्फोट होऊन तीनजण जखमी झाले. जखमींना तातडीनं नजीकच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, टँकर चालकाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय.
कशी घडलीय घटना - शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडलीय. म्हैसूर कॉलनीच्या परिसरात अनेक टँकर्स सदैव उभे असतात. इथंच त्यांच्या दुरूस्ती आणि देखभालीचंही काम सुरू असतं. नेहमीप्रमाणे हे काम शुक्रवारीही सुरू होतं. आरसीएफ पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार मुकुंद नगर परिसरातील D1/2 HPCL इमारतीजवळील एका वेल्डिंग गॅरेजमध्ये रिकाम्या गॅस टँकरवर (MH 43 Y 8562) वेल्डिंगचं काम सुरू होतं. त्यावेळी अचानक हा स्फोट झाला. या स्फोटात टँकरचा मागचा भाग पूर्णपणे फाटल्यानं या स्फोटाची दाहकता लक्षात येते. या स्फोटात टँकर चालकाचा मृत्यू झालाय. तसेच वेल्डिंगचं काम करणारे दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. ही घटना नेमकी कशी आणि का घडली?, याचा तपास सुरू असून पुढील कारवाई सुरू आहे. पोलिसांनी घटनेच्या वेळचं आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतलं आहे.
स्फोटानं हादरला परिसर - हा स्फोट इतका भीषण होता की, त्यात आसपासच्या घरांच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्याच्याही तक्रारी आल्यात. या दुर्घटनेत टँकरचा चालक आणि वेल्डिंग करणारा कामगार जखमी झाला आहे. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. दिवसाढवळ्या झालेल्या या स्फोटानं स्थानिक रहिवाशांमध्ये दहशतीचं वातावरण पसरलेलं आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की या घटनेत टँकरचा चालक आणि वेल्डींग करणारा कर्मचारी अक्षरश: काही फूट हवेत उडाल्याचं काही प्रत्यक्षदर्शींनी बोलताना सांगितलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलानं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. या स्फोटानं रहिवाशांमध्ये असुरक्षिततेचं वातावरण असून परिसरात काही काळ घबराट पसरली होती.
एकाचा मृत्यू तर दोघे जखमी- एल. टी. एम. जी. (सायन) रुग्णालयातील संबंधित ए.एम.ओ. (AMO) कडून मिळालेली माहितीनुसार एका अनोळखी व्यक्तीला (वय अंदाजे 50 वर्षे) रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आलं. तर दोघे जण जखमी झाले. मोहम्मद अक्रम (पुरुष, वय 19 वर्षे) - रुग्णालयात दाखल असून प्रकृती स्थिर आहे. मोहम्मद फैयाज (पुरुष, वय 48 वर्षे) हे जखमी झाल्यानंतर उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले.
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