युद्धाची झळ गोडव्याला; युद्धजन्य परिस्थितीमुळं गॅस पुरवठा विस्कळीत, विक्रेत्यांसमोर मोठं संकट

अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावामुळं नैसर्गिक वायुचा पुरवठा आणि किमतीवर परिणाम झाला आहे. याचा फटका व्यवसायिकांना बसत आहे.

युद्धाची झळ गोडव्याला (ETV Bharat Reporter)
Published : March 10, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
पुणे : गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून अमेरिका-ईस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं तणावाच्या परिस्थितीच्या जगभरातील सर्वच घटकांना झळा बसत आहेत. आखाती देशात निर्माण झालेल्या तणावामुळं जगभरातील पर्यटन आणि विमान प्रवाशांचे हाल होत आहेत. तसंच आयात-निर्यात खंडित झाल्यामुळं अनेक घरांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. सध्या तणावाच्या परिस्थितीमुळं गॅसच्या दरात वाढ झाली असून व्यावसायिक सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका लहान मोठ्या व्यावसायिकांना बसत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांसह मिठाई दुकानदारांना देखील गॅसच्या तुटवड्याचा फटका बसला आहे. अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या विविध सणांच्या पार्श्वभूमीवर मिठाईची ऑर्डर घ्यायची की नाही? या संकटात मिठाई दुकानदार अडकले आहेत.

मिठाईची ऑर्डर घ्यायची की नाही? : पुण्यातील सुप्रसिद्ध 'काका हलवाई'च्या पुणे आणि परिसरात 40 हून अधिक शाखा आहेत. या सर्व शाखांमध्ये जवळपास दिवसाला 50 ते 60 व्यावसायिक सिलेंडर वापरावे लागतात. परंतु, युद्धामुळं आखाती देशातून होणारी आयात आणि निर्यात खंडित झाल्यामुळं गॅसचा पुरवठा खंडित झालाय. त्यामुळं निर्माण झालेल्या गॅसच्या तुटवड्यामुळं व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसत आहे. सध्या व्यावसायिक दिवसाला 25 ते 30 सिलेंडरचा वापर करून पदार्थ बनवत आहेत. पुढच्या आठवड्यात येणारा गुढीपाडवा तसंच रमजान ईद, रामनवमीनिमित्त विविध प्रकारच्या मिठाईची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. परंतु अशा परिस्थितीमुळं मिठाईची ऑर्डर घ्यायची की नाही? असा प्रश्न व्यावसायिकांना पडला आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना 'काका हलवाई'चे मालक युवराज गाडवे (ETV Bharat Reporter)

गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं मोठं संकट : "सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत आहे. काही दिवसांवर आलेल्या गुढीपाढवा आणि रमजान ईद सारख्या मोठ्या सणांच्यावेळी ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारच्या मिठाईची मागणी होत असते. परंतु, व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं नागरिकांकडून मिठाईची ऑर्डर घ्यायची की नाही? असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. आम्हाला दररोज 50 ते 60 सिलेंडर लागत होते. परंतु गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं आम्हाला 25 ते 30 गॅस सिलेंडर मिळत आहेत," अशी प्रतिक्रिया 'काका हलवाई'चे मालक युवराज गाडवे यांनी दिली.

