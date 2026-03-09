ETV Bharat / state

रत्नागिरीत गॅसचा तुटवडा, सणासुदीच्या काळात ग्राहकांचे हाल

रत्नागिरीतील प्रमुख एजन्सीच्या बाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागलेल्या दिसून आल्या. युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम गॅस सिलेंडरवर झाल्याचं स्पष्ट होतंय. शहरात अनेक ठिकाणी घरगुती सिलेंडरचा तुटवडा आहे.

गॅसकरता अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा
गॅसकरता अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा (ETV Bharat)
रत्नागिरी - आखाती देशांमध्ये रक्तरंजित युद्धाचे परिणाम आता संपूर्ण जगावर पडताना दिसून येत आहेत. तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा थेट परिणाम एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेवर झाला असून, रत्नागिरी शहरात गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. कोकणात शिमगा उत्सव हा प्रमुख सण आहे आणि त्यामध्ये एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांना या संकटाला तोंड द्यायला लागत आहे. ऐन शिमगोत्सवात गॅस मिळत नसल्यानं सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत.


रत्नागिरी शहरातील प्रमुख गॅस वितरक असलेल्या गॅस एजन्सीसह अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. गॅस सिलेंडर मिळेल या आशेने नागरिक पहाटेपासूनच आपल्या रिकाम्या टाक्या घेऊन रांगेत उभे राहत आहेत. तासनतास ताटकळत उभे राहूनही अनेकांना रिकाम्या हाती घरी परतावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू असल्याने घराघरांत फराळ आणि पक्वान्नांची तयारी सुरू आहे. अशावेळी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गृहिणींसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगनंतर 15-20 दिवस उलटूनही सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी ग्राहक करीत आहेत. काही ठिकाणी गॅसअभावी पुन्हा एकदा पारंपरिक चुली पेटवण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

रत्नागिरीत गॅसचा तुटवडा (ETV Bharat)


आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेले चढ-उतार आणि गॅस आयातीमध्ये निर्माण झालेले अडथळे यामुळे पुरवठा मंदावला आहे. कंपन्यांकडून येणारा साठा मर्यादित असल्याने एजन्सीधारकांना मागणीनुसार पुरवठा करणे कठीण झाले आहे. "पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने ही तात्पुरती टंचाई निर्माण झाली आहे, लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल," असे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात असलं तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र बिकट आहे.


दरम्यान, रत्नागिरी गॅस कंपनीकडे सध्या पुढील तीन दिवस पुरेल इतका गॅस साठा आहे. त्यामुळे भविष्यात गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस एजन्सींनी ग्राहकांना गॅसचा वापर जपून आणि गरजेनुसार करण्याचे आवाहन केलं आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थिती दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिल्यास गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि त्यामुळे तुटवडा अधिक जाणवू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

