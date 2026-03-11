मुंबई महानगरपालिकेत गॅस तुटवड्यामुळे कन्टीन बंद करण्याची वेळ? पुणे कोल्हापूरसह राज्यात सर्वत्र व्यावसायिकांची चिंता वाढली
गॅस सिलेंडर टंचाईचा परिणाम आता राज्यात सर्वत्र दिसून येत आहे. बीएमसीचं कॅन्टीन बंद करण्याची वेळ आली आहे. तर इतरही ठिकाणी गॅसचा ठणठणपाळ दिसून येत आहे.
मुंबई/पुणे/रायगड/कोल्हापूर/अहिल्यानगर/छत्रपती संभाजीनगर - अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा फटाका विविध क्षेत्रांना बसत आहे. इराणनं प्रमुख व्यापारी मार्ग म्हणून प्रसिद्ध असलेली 'होर्मुझची सामुद्र धुनी' बंद केली आहे. त्यामुळं तिथून होणारी व्यापाराची आयात-निर्यात बंद झाली आहे. त्यामुळे जगभरात अनेक ठिकाणी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबईतही अशाच प्रकारचा तुटवडा निर्माण झाला असून मुंबई महानगरपालिकेला त्याचा फटका बसला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कॅन्टीनमध्ये गॅस सिलेंडर्सचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. यामुळे येत्या 2 दिवसात कॅन्टीन सेवा बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार औद्योगिक वापराच्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. अशावेळी केवळ 2 दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा शिल्लक आहे. यामुळे येत्या 2 ते 3 दिवसात कॅन्टीन प्रशासन काय निर्णय घेणार? याकडे लक्ष आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या कॅन्टीनमध्ये गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं कॅन्टीन सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे. सध्या कॅन्टीनमध्ये गॅसचा साठा मर्यादित आहे. तो फक्त आज आणि उद्यापर्यंतच पुरेल. इतर सरकारी कॅन्टीनमध्येही गॅसचा तुटवडा असल्याने ती बंद आहेत. परिणामी बीएमसी कॅन्टीनमध्ये इतर सरकारी कॅन्टीनचे लोक जेवण्यासाठी येत असून यामुळे BMC कॅन्टीनची गर्दी वाढली आहे. समस्येबाबत कामगार विभागाला कळवण्यात आलं असून त्यांच्याकडून उत्तर किंवा मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचबरोबर गॅस उपलब्ध न झाल्यास कॅन्टीनमध्ये इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो, असं मुंबई महानगरपालिकेच्या कॅन्टीनचे मॅनेजर डॅनी बिस्वास म्हणाले.
आळंदी (पुणे ) - सध्या जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या गॅस सिलेंडर टंचाईचा थेट परिणाम आता आळंदीतील लग्नसोहळ्यांवर होताना दिसत आहे. केटरिंगसाठी आवश्यक असलेल्या गॅसचा पुरवठा कमी झाल्याने मंगल कार्यालय मालकांसमोरही मोठे संकट उभं ठाकलं आहे. परिणामी काही केटरर्सनी घेतलेल्या ऑर्डरबाबत अनिश्चितता व्यक्त केली आहे. याचा परिणाम थेट मंगल कार्यालयांवर होत असून लग्नसोहळे पार पडतील की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंगल कार्यालयांच्या बुकिंगवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंगल कार्यालय मालकांनी सांगितलं की, जर हीच परिस्थिती पुढेही कायम राहिली तर त्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी आधीच लग्नसोहळ्यांसाठी बुकिंग घेतलेली आहे आणि त्यासाठी काही रक्कम आगाऊ स्वरूपात स्वीकारलेली आहे. मात्र जर परिस्थितीमुळे लग्नसोहळे पार पाडता आले नाहीत, तर बुकिंगची रक्कम परत द्यावी लागेल. आर्थिक नुकसान सहन करण्यापेक्षा अधिक मोठी चिंता म्हणजे लोकांचा विश्वास कमी होण्याची भीती आहे. “लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून लग्नसोहळ्यांचे बुकिंग केलेले असते. पण जर दिलेला शब्द पाळता आला नाही, तर भविष्यात लोक पुन्हा आमच्याकडे लग्नसोहळे आयोजित करतील का, हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहतो,” असं मत काही मंगल कार्यालय मालकांनी व्यक्त केलं.
रायगड - व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा ठप्प झाल्यानं रायगड जिल्ह्यातील हॉटेल व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. अनेक हॉटेल व्यावसायिकांकडे केवळ चार ते पाच दिवस पुरेल एवढाच गॅस साठा शिल्लक राहिला आहे. सिलेंडरचा पुरवठा लवकर सुरळीत झाला नाही तर येत्या काही दिवसांत हॉटेल बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती हॉटेल व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. हॉटेल व्यवसाय बंद पडल्यास त्यामध्ये काम करणाऱ्या अनेक गरीब कामगारांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हॉटेल व्यवसायावर अवलंबून असल्याने कामगार वर्गामध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. कोरोना काळात ज्या पद्धतीने हॉटेल व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवा म्हणून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर आताही शासनाने तातडीने सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिक आणि कामगार वर्गाकडून करण्यात येत आहे.
कोल्हापूर - गॅसच्या संकटामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातीलही हॉटेल, मेस आणि खाद्यव्यवसाय अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळेच हॉटेल चालक मालक संघाकडून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची भेट घेऊन यावर उपाय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सध्या जिल्ह्यात घरगुती पुरवठा सुरळीत असल्याचं सांगत व्यवसायिक बाबत केंद्र शासनाचे निर्देश असल्याचं स्पष्ट केलं. तसंच गॅसचा काळाबाजार होण्याची शक्यता असल्यानं तो रोखण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत. आता विशेष पथकं कोल्हापुरातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर - येथील महावीर चौकातील हॉटेलमध्ये गॅस नसल्याने चक्क त्यांनी चुलीवर अन्नपदार्थ शिजवले जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, ऐन उन्हाळ्यात भट्टीजवळ उभा राहून काम करणे कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक असल्याने, जास्त काळ अशाप्रकारे काम करणे शक्य नसल्यानं हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आल्याचं व्यावसायिकांनी सांगितलं. सकाळीच ग्राहकांची गर्दी झाल्यानं अखेर शेगडीचा आधार घ्यावा लागला असल्याची माहिती हॉटेल चालक प्रवीणकुमार तेवर यांनी दिली. उन्हाचा पारा चढत असताना इतक्या गर्मीमध्ये स्वयंपाकी काम करू शकणार नसल्यानं हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. कामावरील लोकांना वेतन द्यावंच लागेल, त्यामुळे गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दिवसाला 250 ते 300 टन गॅसची मागणी उद्योगांकडून असते. मात्र गेल्या चार दिवसांमध्ये गॅस पुरवठा बंद झाल्यानं अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. औषधी कंपन्यांपासून स्टील उद्योगांपर्यंत अनेक कारखान्यांना गॅसची गरज भासते. मंगळवारी दिवसभरात चार ते पाच कंपन्यांतील उत्पादनांवर परिणाम झाला, तर काही ठिकाणी अवघे दोन ते तीन दिवस पुरेल इतका साठा शिल्लक राहिला आहे. वेळेवर गॅस पुरवठा झाला नाही तर मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद होतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्र सरकारकडे तोडगा काढण्याची विनंती केल्याची माहिती आयएमआयए संघटनेचे अध्यक्ष उत्सव माछर यांनी दिली.
अहिल्यानगर - श्रीरामपूर शहरातील मध्यवर्ती बाजारतळ परिसरात घरगुती गॅस सिलेंडरमधील गॅस व्यावसायिक टाक्यांमध्ये अवैधरित्या भरला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा विभागानं मंगळवारी धाड टाकून कारवाई केली. या छाप्यात सुमारे 87 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून शोएब दादामिया शेख या संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळावरून बीपीएल, एचपी आणि भारत गॅस कंपन्यांच्या टाक्या, दोन रिफिलिंग मशिन, इलेक्ट्रिक मोटार, नोझल पाईप तसेच दोन इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे जप्त करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्नधान्य वितरण अधिकारी सपना भोवते, निरीक्षण अधिकारी शिवराज पवार, सुदर्शन केदार, राजेंद्र शिंदे, सुहास पुजारी तसंच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई पार पाडली. पुरवठा निरीक्षक राजेंद्र शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता तसंच अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या कारवाईत महसूल सहाय्यक योगेश खंडागळे आणि रुपाली शिंदे यांनीही सहकार्य केलं.
निवासी परिसरात अवैध गॅस रिफिलिंग करून नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही श्रीरामपूर पुरवठा निरीक्षक राजेंद्र शिंदे यांनी दिला आहे. दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा पुरेसासाठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावं, असं आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केलं आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
