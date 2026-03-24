पुन्हा कोविडसारखी स्थिती? गॅस टंचाईमुळे छत्रपती संभाजीनगरात 50 टक्क्यांहून अधिक उद्योग ठप्प; कामगार गेले तर पुन्हा येणं कठीण
गॅस टंचाईमुळे उद्योगांवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरातील गॅसवर आधारित 50 टक्क्यांहून अधिक उद्योग अडचणीत सापडले असून काही उद्योग बंद करण्यात आले आहेत.
Published : March 24, 2026 at 7:41 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : औद्योगिक गॅस पुरवठ्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे उद्योगांवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गॅसवर आधारित 50 टक्क्यांहून अधिक उद्योग अडचणीत सापडले असून काही उद्योग बंद करण्यात आले आहेत, तर काही लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. औषधनिर्मिती, अन्न प्रक्रिया, प्लास्टिक आणि संबंधित उद्योगांवर याचा विशेष परिणाम जाणवत आहे. सध्या रोजगारांवर थेट परिणाम झालेला नसला तरी पुढील काळात त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कामगार स्थलांतरित झाल्यास त्यांना परत आणणं कठीण जाईल, अशी चिंता मसीआ संघटनेचे उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.
50 टक्क्यांहून अधिक उद्योगांवर परिणाम : गेल्या 18 दिवसांपासून औद्योगिक गॅस पुरवठा बंद असून केवळ घरगुती गॅस पुरवठा सुरू आहे. गेल्या 8 दिवसांत अनेक उद्योग बंद झाले आहेत आणि पुढील काही दिवसांत आणखी उद्योग बंद होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे शहराच्या औद्योगिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुढील काही काळात जेएसडब्ल्यू, एथर यांच्या सरख्या कंपन्या आपले नवीन प्रकल्प शहरात आणत असताना नव्यानं ओढावलेलं संकट उद्योगांची गती कमी करणारे ठरू शकतील, अशी भीतीही मनीष अग्रवाल यांनी व्यक्त केली
कोविड सारखी अवस्था होईल : गॅस टंचाईमुळे शहरातील अनेक उद्योगांवर कोविडसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुजरातमधील फरशी उत्पादन उद्योगांवर याचा मोठा परिणाम झाल्याचं उदाहरण समोर आलं असून, त्यासोबतच संबंधित लघुउद्योगही अडचणीत आले आहेत. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील खोके तयार करणारे उद्योग थेट गॅसवर अवलंबून नसले तरी इतर उद्योगांवर अवलंबित्व असल्यानं त्यांनाही फटका बसत आहे.
कोविड काळात व्यवसाय बंद पडल्यानं कामगार गावाकडे गेले होते आणि त्यांना परत आणण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागली होती. त्याचप्रमाणे परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्यास कामगार कपात करावी लागेल आणि त्यानंतर कामगार परत मिळवणं कठीण जाईल, अशी भीती उद्योजक वीरेन पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे उद्योगांच्या प्रगतीला मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग अडचणीत : गॅच टंचाईचा अन्न प्रक्रिया उद्योगांनाही मोठा फटका बसत आहे. शहरातील 'रवी मसाले' कंपनीत मसाले उत्पादनासाठी गॅस अत्यावश्यक असल्यानं सध्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. गॅस उपलब्ध नसल्यानं इंडक्शनचा वापर केला जात असला तरी उत्पादन कमी होत असून गुणवत्तेत घट होत आहे. त्यामुळे उद्योग चालू ठेवणं कठीण झालं आहे. सरकारनं लवकरात लवकर पर्यायी उपाययोजना कराव्यात आणि गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी कंपनीचे मालक फुलचंद जैन यांनी केली आहे.
हेही वाचा