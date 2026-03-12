ETV Bharat / state

गँस टंचाईमुळं पुण्यातील नामांकित हॉटेल बंद, तीन पानी मेनू कार्ड आता अर्ध्या पानावर

गॅस टंचाईचा फटका हा पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना बसला आहे. अनेक नामांकित हॉटेल बंद करण्यात आले आहेत.

SP Biryani Hotel Hotel Badshahi pune
एसपी बिर्याणी मेनू कार्ड आणि बंद असलेलं प्रसिद्ध बादशाही हॉटेल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरू असून, या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील उद्योगांवर होत आहे. जगातील खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीचा मुख्य मार्ग बंद केल्यानं मोठ्या प्रमाणावर गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयानं एलपीजी आणि नॅचरल गॅसच्या वाटपासाठी सूचना जारी केल्या आहेत. व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा बंद केला आहे. याचा फटका हॉटेल व्यावसायिकांना बसला आहे.

पुण्यातील हॉटेल व्यवसायावर परिणाम - पुण्यातील प्रसिद्ध एसपी बिर्याणी हॉटेलनं आपल्या मेनूमध्ये मोठा बदल केला आहे. १८० पदार्थांचं मेनू कार्ड असलेलं हे हॉटेल २० ते ३० मेनूंवर आलं आहे. पुण्यासह राज्यभर गॅसची टंचाई जाणवू लागली आहे. यामुळं पुणे शहरातील टिळक रोडवर असणारं प्रसिद्ध बादशाही उपाहारगृह देखील गॅस टंचाईमुळं बंद करण्यात आलं आहे.

Hotel Badshahi pune
बंद असलेलं प्रसिद्ध बादशाही हॉटेल (ETV Bharat Reporter)

एसपी बिर्याणी हॉटेलमध्ये ग्रेव्हीचे पदार्थ बंद - गॅस टंचाईचा फटका आता थेट हॉटेलला बसू लागला आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध एसपी बिर्याणी हॉटेलनं आपल्या मेनूमध्ये मोठा बदल केला आहे. तीन पानांचं मेन्यू कार्ड आता अर्ध्या पानावर आणलं आहे. बिर्याणी बनवण्यासाठी भट्ट्या पेटवल्या आहेत. ग्रेव्हीचे पदार्थ बंद करण्यात आले आहेत. सध्या युद्धजन्य परिस्थिती असून, गॅस उपलब्ध होत नाही. गॅसचा तुटवडा आहे. त्यामुळं अशा प्रकारचा मेन्यूमध्ये मोठा बदल केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

एसपी बिर्याणी हॉटेलनं मेनू कार्ड केलं कमी - एसपी बिर्याणी हॉटेलचे मालक हर्षवर्धन चोरगे म्हणाले, "आमच्याकडं दररोज १८० प्रकारचे मेनू आमच्या इथं असतात. पण, आता जी परिस्थिती आहे त्यानुसार आम्ही बिर्याणी कोळशावर बनवत आहोत. ग्रेव्हीचे पदार्थ बंद केले आहेत. व्यावसायिक गॅस पूर्ण बंद झाल्यानं आम्ही २० ते ३० मेनू बनवत आहोत. सध्याच्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागणारच आहे. मात्र, आम्ही ग्राहकांना देखील विनंती केली आहे. जेव्हा परिस्थिती सुधारेल तेव्हाच तीन पाणी मेनू कार्ड पुन्हा सुरू होईल."

gas shortage crisis
एसपी बिर्याणी मेनू कार्ड (ETV Bharat Reporter)

प्रसिद्ध बादशाही उपाहारगृह - पुणे शहरातील टिळक रोडवरील प्रसिद्ध बादशाही उपाहारगृह देखील बंद करण्यात आलं आहे. गॅस टंचाईमुळं उपहारगृह बंद राहणार असल्याचा बोर्ड लावत हॉटेल येत्या शनिवारपर्यंत बंद करण्यात आलं आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळं गॅस मिळत नाही. याचा फटका आता पुण्यातही जाणवू लागला असून, अनेक हॉटेल हे बंद करण्यात आले आहेत.

