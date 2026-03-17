मुख्यमंत्री गॅसवर बसलेत की सरकार गॅसवर आहे? विरोधकांचा हल्लाबोल, गॅस टंचाईवर सरकारचं मौन
राज्यातील गॅस टंचाईच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. या विषयावर चर्चा करण्याचीही तयारी नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
Published : March 17, 2026 at 2:24 PM IST
मुंबई - इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गॅस सिलेंडरची टंचाई निर्माण झाली. या गंभीर प्रश्नावर सरकार विधानसभा आणि विधान परिषदेत उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी केला. विधान भवनात पत्रकारांशी संवाद साधताना दोन्ही नेत्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
सरकार पळ काढत आहे - "राज्यात गॅस तुटवड्याचे परिणाम सर्वत्र दिसत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून विरोधी पक्ष सातत्यानं हा मुद्दा सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, सरकार विधानसभेतून पळ काढत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचेच नाही, असे सरकारचे धोरण आहे का?" असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला.
सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट नाही - सभागृहात मुख्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उपस्थित असतानाही उत्तर देण्यात आले नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी संध्याकाळपर्यंत निवेदन करण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. यामुळे वस्तीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या असून, कमर्शियल गॅस बंद झाल्याने अनेक होस्टेलमधील विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आले. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होत असल्याचं नाना पटोले यांनी सांगितलं.
काळाबाजारही वाढल्याचा आरोप - गॅस टंचाईमुळं अनेक उद्योग बंद पडले असून, मुंबईसह अनेक शहरांतील सुमारे 80 टक्के हॉटेल्स बंद झाली आहेत. ग्रामीण भागात गॅससाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र असून, काळाबाजारही वाढल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. “सरकार काळाबाजारात सहभागी आहे का?” असा थेट प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकार गॅसवर आहे का? - मुख्यमंत्री माध्यमांना गॅस तुटवडा नसल्याचं सांगतात, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “मुख्यमंत्री गॅसवर बसले आहेत की सरकार गॅसवर आहे?” असा टोला लगावत, त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची मागणी केली. युद्ध सुरू होऊन १८ दिवस उलटले असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार या विषयावर बोलण्यास तयार नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
विरोधकांच्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत - "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे इराणशी असलेले संबंध आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबतही त्यांनी भाष्य केले. इराणने भारताला रुपयांमध्ये आणि धान्याच्या आधारावर तेल पुरवठा केला होता, मात्र सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे परिस्थिती बिघडल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने विरोधकांच्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत," अशी मागणी पटोले यांनी केली.
सरकार जबाबदारी घेत नाही - जयंत पाटील यांनीही सरकारवर टीका करताना सांगितलं की, विधान परिषद आणि विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला असता, पुरवठा मंत्र्यांनी “वरती उत्तर दिले आहे” असे सांगून जबाबदारी टाळली. अध्यक्षांनी सूचना देऊनही विरोधकांना माहिती देण्याची सरकारची तयारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारनं उत्तर द्यावं - “गॅससाठी रांगा लागणे ही चांगली परिस्थिती नाही. राज्य सरकारनं जनतेला विश्वासात घेऊन हा प्रश्न कसा सोडवणार आहे, याचं उत्तर द्यावं,” असं पाटील म्हणाले. तसेच, गॅस पुरवठ्याच्या समस्येवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
दोन जहाजं आल्याचा आनंद छोटा - इराणशी असलेल्या पूर्वीच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करत, सध्याच्या परिस्थितीत गॅस वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले. “दररोज अनेक जहाजांची गरज असताना फक्त दोन जहाजं आल्याचा आनंद साजरा करणं योग्य नाही,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
एकूणच, राज्यातील गॅस टंचाईच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं असून, या विषयावर चर्चा करण्याचीही तयारी नसल्याचा आरोप विरोधकांनी करत, तातडीने उपाययोजना आणि पारदर्शक भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली.
