दौंडमधील हॉटेल जगदंबामध्ये गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात भाजलेल्या पाच कामगारांचा मृत्यू
दौंड - पाटस रोडवरील हॉटेल जगदंबामध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला होता. यातील जखमी असलेल्या पाच कामगारांचा आग्रा येथे मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Published : January 17, 2026 at 5:30 PM IST
दौंड (पुणे) - तालुक्यातील मांढरे मळा परिसरातील दौंड - पाटस रोडवरील हॉटेल जगदंबामध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन या स्फोटात 10 जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली होती. उपचारादरम्यान यातील पाच जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती दौंड पोलिसांनी दिली.
सात जानेवारीला दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल जगदंबामध्ये गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट झाला होता. या स्फोटामुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचा स्फोट चक्क हॉटेलमध्ये झाल्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर चर्चा या स्फोटाबाबत झाली होती. व्यावसायिक कारणासाठी घरगुती गॅस सिलेंडरचा बेकायदेशीररित्या करण्यात येणारा वापर याबाबत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
या हॉटेलमध्ये 10 व्यावसायिक सिलेंडर आणि घरगुती वापराच्या विनापरवाना 12 गॅस सिलेंडर ठेवण्यात आले होते. ज्वलनशील पदार्थांबाबत निष्काळजीपणाचे वर्तन केल्याबाबत हॉटेलचे मालक किरण सौताडे व मॅनेजर विश्वनाथ जानभरे (दोघे राहणार राशीन, ता. कर्जत जि. अहिल्यानगर) यांच्यावर दौंड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कामगार होते बाहेरील राज्यातले रहिवासी - या स्फोटामध्ये धर्मा महेश निशाद, रामप्रकाश वर्मा, बिपिन वर्मा, करण वर्मा, रामप्रकाश धर्मा, कन्हैया, दीपक कुमार, मनी कुमार, हटेसिंग उर्फ छोटू कुमार आणि मोहन वर्मा यांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या होत्या. यातील सहा कामगारांना पुणे येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर या कामगारांना उत्तरप्रदेशमधील आग्रा या ठिकाणी नेण्यात आलं असल्याची माहिती समोर आली होती. हे सर्व कामगार उत्तरप्रदेशमधील रहिवासी होते.
कामगारांच्या मृत्यूची पोलिसांनी दिली माहिती - यानंतर आता दौंड पोलिसांनी गॅस सिलेंडर स्फोटामध्ये भाजलेल्या पाच कामगारांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती दिली आहे. कन्हैया वर्मा, रामप्रकाश वर्मा, मनीराम वर्मा, कुकरन निषाद, दीपक वर्मा या पाच जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत, अशी माहिती या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस उपनिरीक्षक अब्दुल बिद्री यांनी दिली.
प्रशासनाला जाग कधी येणार? - दरम्यान, हॉटेलमध्ये घरगुती वापरायचा गॅस सिलेंडरचा वापर करण्यात आल्याने याबाबत नेमकी काय कारवाई करण्यात आली? तसेच ससूनमधून अत्यंत गंभीर परिस्थितीत असलेल्या या कामगारांना आग्रा येथे नेमकं कोणत्या कारणासाठी उपचारासाठी नेण्यात आले? तसेच या प्रकरणात शासकीय यंत्रणा अद्याप वेगाने का काम करत नाहीत? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.