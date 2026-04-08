नागपुरात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार जोरात, संतप्त नागरिकांनी अक्षरशः पळवले सिलिंडर

Gas Cylinder Black Marketing Rife in Nagpur
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 10:38 PM IST

नागपूर - नागपुरातील जरीपटकाच्या नारा दहन घाटाच्या जवळच असलेल्या एका एलपीजी गॅस सिलिंडर एजन्सीच्या गोडाऊनमध्ये आज गोंधळ उडाला होता. गॅस सिलिंडर आज तरी मिळेल या आशेने सकाळपासून तर दुपारपर्यंत उन्हा-तान्हात रांगेत उभे असलेल्या नागरिकांना ज्यावेळी कळलं की आजही सिलिंडर मिळणार नाही, त्यावेळी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी अक्षरशः सिलिंडरच घेऊन पळ काढल्याची घटना घडलीय. सिलिंडरचा काळा बाजार सुरू असल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी एजन्सी कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केलीय. ग्राहक पाच ते सात तास रांगेत उभे असतानाच काही उपद्रवी लोकांनी रांगेत न उभे राहता सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळे चिडलेल्या लोकांनी गोंधळ घालत गोडाऊनमधील सिलिंडर घेऊन पळ काढला. परिस्थिती आणखी बिघडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर गॅस एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी जरीपटका पोलिसांना कळवली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

अनेकांनी सिलिंडर पळवले तर काहींनी परत केले- जरीपटका भागातील HP गॅस एजन्सीत प्रकार घडलाय. या गोंधळात काही लोक सिलिंडर घेऊन गेले होते. त्यापैकी काहींनी सिलिंडर परत केलेत. तर काही सिलिंडर परत केले नसल्याची माहिती आहे.

युद्ध थांबले मात्र जगण्याचा संघर्ष नाही - अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम झालेला असला तरी देशात घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरचा अद्यापही प्रचंड तुटवडाच आहे किती ही दावे व प्रतीदावे केले तरीही परिस्थिती अद्यापही बिकटच आहे. युद्धाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अनेक गॅस सिलिंडर एजन्सीमध्ये सिलिंडरचा काळाबाजार अगदीच जोरात सुरूच आहे. यावर प्रतिबंध लावण्यात शासन, प्रशासन अपयशी ठरली असल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्यावर होताना दिसू लागलाय.

गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार जोरात - गॅस सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतर ओटीपी लगेच येतोय, दोन दिवसांनी गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी यशस्वीपूर्ण झाल्याचा मॅसेज पण ग्राहकांना येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गॅस सिलिंडर ग्राहकांच्या घरी न येता तो चक्क काळाबाजारात सर्रासपणे विकला जातोय. ज्यावेळी याबाबत माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहचलेली, तेव्हा संतप्त ग्राहकांनी अक्षरशः सिलिंडरची लूटच केली आहे.

अराजक माजल्यासारखी परिस्थिती - एखाद्या देशामध्ये ज्यावेळी अराजकता माजते, त्यावेळी लोकांकडून ज्या प्रकारे सामानाची लूट केली जाते, अगदी त्याच प्रकारे सिलिंडरची लूट आज नागपूरच्या जरीपटका भागातील संतप्त झालेल्या नागरिकांनी केलेली आहे. परिस्थिती चिघळल्यानंतर जरीपटका पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागलीय, त्यामुळेच तणाव निवळला मात्र काळाबाजार अद्याप थांबलेला नाही.

