इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका पुणेकरांना, महापालिकेच्या गॅस दाहिन्या बंद
पेट्रोलियम तसंच नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार गॅस उपलब्धतेत तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या गॅसवर चालणाऱ्या दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Published : March 9, 2026 at 1:21 PM IST
पुणे : इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धाची झळ आता जगाला बसायला सुरुवात झाली आहे. भारतालाही या परिस्थितीचा मोठा परिणाम सहन करावा लागत असून अनेक फळं आणि भाज्या बंदरांवर अडकून पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याचदरम्यान, भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार गॅस उपलब्धतेत तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या गॅसवर चालणाऱ्या दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत देण्यात आली आहे
युद्धाचा फटका पुणेकरांना : गेल्या दहा दिवसांपासून आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांनी तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 114.5 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
प्रोपेन, ब्यूटेनचा वापर घरगुती एलपीजीसाठीच करण्याचे निर्देश : पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 5 मार्च रोजी या संबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार देशभरात उपलब्ध असलेल्या प्रोपेन व ब्यूटेन या घटकांचा वापर प्रामुख्यानं घरगुती एलपीजी पुरवठ्यासाठीच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गॅस उपलब्धतेत तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागानं पुढील आदेश येईपर्यंत गॅस आधारित दाहिन्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे महापालिकेनं काय सांगितलं? : अशा स्थितीत वैकुंठ स्मशानभूमी इथं कार्यरत असलेल्या तीन गॅस दाहिन्या तात्पुरत्या बंद राहणार असून नागरिकांच्या सोयीसाठी तेथील 5 विद्युत दाहिन्या कार्यरत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत देण्यात आली आहे. यानंतर आता पुढील आदेश येईपर्यंत पुणे शहरातील महानगरपालिकेच्या गॅस आधारित दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी विद्युत दाहिनी तसंच एपीसी (Air Pollution Control) प्रणालीवर आधारित दाहिन्या सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी याची नोंद घेऊन महानगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करावं, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
चिंतेचं कारण नाही- महापालिका आयुक्त : याबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, पुणे शहरात एकूण 27 विद्युत वाहिन्या असून एलपीजीवर 18 सिस्टम आहेत. तर विद्युतवर 10 आणि एपीसी 34 आहेत. अशा एकूण शहरात 52 वाहिन्या आहेत. सध्या युद्धामुळे जी काही परिस्थिती तयार झाली आहे, ती आपल्या समोर आहे. पण नागरिकांनी काळजी करू नये. प्रशासन उपाययोजना करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बंद असलेल्या गॅस आधारित दाहिन्या :
विश्रांतवाडी स्मशानभूमी - 1
कोरेगाव पार्क स्मशानभूमी - 1
वडगाव शेरी स्मशानभूमी - 1
बोपोडी स्मशानभूमी - 2
औंध स्मशानभूमी - 2
पाषाण स्मशानभूमी - 1
वडगाव धायरी स्मशानभूमी - 1
धनकवडी स्मशानभूमी -1
कात्रज स्मशानभूमी - 2
अमरधाम स्मशानभूमी, हडपसर - 1
वानवडी स्मशानभूमी -1
मुंडवा स्मशानभूमी - 1
वैकुंठ स्मशानभूमी - 1
बिबवेवाडी स्मशानभूमी - 2
