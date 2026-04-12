गारे पालमा कोळसा खाण प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षितेसाठी महत्त्वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गारे पालमा कोळसा खाणीतून कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात आलेल्या पहिल्या कोळसा रेल्वे रॅकचं आज आगमन झालं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवी झेंडी दाखवली.
Published : April 12, 2026 at 11:39 PM IST
नागपूर : महानिर्मितीच्या छत्तीसगड राज्यातील गारे पालमा सेक्टर -2 कोळसा खाणीतून कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात येणाऱ्या पहिल्या कोळसा रेल्वे रॅकचं आज आगमन झालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी रेल्वे रॅकला हिरवी झेंडी दाखवून कोळसा हाताळणी प्रकल्पाची पहाणी केली. राज्यातील ऊर्जा सुरक्षितेसाठी फार महत्त्वपूर्ण असलेल्या उच्च दर्जाच्या कोळसा खाणीमुळे कोळशाचं अवलंबित्व कमी होणार आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासोबत विजेचे दर देखील कमी होऊन भविष्यातील ऊर्जा गरज पूर्ण होणार असल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष राघाकृष्णन बी, आदी पदधकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
ऊर्जा निर्मितींची क्षमता वाढणार : गारे पालमा या कोळसा खाणीतून अत्यंत उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होत असल्यामुळे ऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढणार असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत की, "ऊर्जा निर्मितीसाठी असलेलं अवलंबित्व त्यामुळे कमी होणार आहे. तसेच पर्यावरणासोबत विजेचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील लोडशेडींग राहणार नाही, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणं सुलभ होणार आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
80 हजार 895.31 मेट्रिक टन कोळशाचं उत्पादन : "महानिर्मितीला गारे पालमा ही कोळसा खाण आवंटीत झाली असून 1 हजार 583.487 हेक्टर मध्ये असलेल्या खाणीमुळे पुढील 77 वर्ष उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होणार आहे. या खाणीत 655.152 मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन होणार आहे. या खाणीत मार्च 26 पासून उत्पादन सुरू झाले असून आतापर्यंत 80 हजार 895.31 मेट्रिक टन कोळशाचे उत्पादन झालं असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.या कोळसा खाणीमधून कोराडी, चंद्रपूर आणि परळी येथे दीर्घकालीन पुरवठा होणार आहे. महाऊर्जाला उपलब्ध झालेल्या या खाणीमुळे कोळशाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण राहणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारा असून भविष्यातील वीज तुटवड्याचा धोका कमी होणार आहे. तसेच दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
