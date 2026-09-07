यंदा बाप्पाचा लाडू महाग; मिठाईच्या किमतीत किलोमागे 40 ते 45 रुपयांनी वाढ
सणासुदीत गोड पदार्थांची रेलचेल असते. मात्र, यंदा गणेशोत्सव काही दिवसांवर ठेपला असताना मिठाईच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे.
Published : September 7, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 8:41 PM IST
नाशिक- आगामी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मिठाईच्या दारात वाढ झाल्यानं बाप्पाचा लाडू महागला आहे. साखर, दूध, तूप बेसन,मैदा आणि सुकामेवा या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्यानं शहरातील मिठाईच्या दरात सुमारे 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे गणरायाला नैवेद्य दाखवण्यापासून पाहुण्यांना मिठाई देण्यापर्यंतचा खर्च वाढणार आहे.
गणेशोत्सव, गौरीपूजन आणि त्यानंतर येणाऱ्या सणांमध्ये मिठाईला मोठी मागणी असते. मात्र, मिठाईला लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे मिठाई विक्रेत्यांसमोर दरवाढीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. अशात ग्राहकांना गोड पदार्थांचे प्रमाण कमी करून खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे. साखर, दूध, तूप, मैदा, बेसन आणि सुकामेवा या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यानं शहरातील मिठाईच्या दरात किलोमागे सुमारे 40 ते 45 रुपयांची वाढ झाली आहे. विशेषतः लाडू जिलेबी, पेढा, बर्फी,गुलाबजाम या मिठाईच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानं ग्राहकांना खरेदी करतांना बजेटचा विचार करावा लागणार आहे. पूर्वी सणासुदीला सर्वसामान्य कुटुंबाकडून एक किलो, दोन किलो मिठाई सहज खरेदी केली जात होती. मात्र, दर वाढीमुळे आता ग्राहकांकडून अर्धा किलो किंवा ठराविक रकमेत मिठाई घेण्यास पसंती मिळत आहे.
कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्या- दूध, तूप,साखर आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यानं उत्पादन खर्च वाढला आहे. ग्राहकांवर पूर्ण भार टाकण्याऐवजी शक्य तितका खर्च नियंत्रित ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र कच्चामाल महाग राहिल्यास दर वाढवावे लागेल, असे मिठाई विक्रेते दीपक चौधरी यांनी सांगितलं.
ठराविक किंमतीत मिठाई खरेदी करणार- गणपती बाप्पा घरी येण्याची तयारी आम्ही सुरू केली आहे. दरवर्षी आम्ही दररोज वेगवेगळ्या मिठाईचा नैवेद्य बाप्पांना दाखवतो. यात जिलेबी, लाडू, बर्फी, पेढा,काजू कतली, मोदक आदी पदार्थांचा समावेश असतो. मात्र, यंदा काही प्रमाणात सर्वच पदार्थांमध्ये भाव वाढ झाली आहे. त्यामुळे जिथे आम्ही एक किलो मिठाई घेत होतो तिथे अर्धा किलो घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती ग्राहक योजना बुरकुले यांनी दिली.
- मिठाईवर एफडीएची नजर- मिठाईच्या व्यवसायावर यंदा अन्न सुरक्षेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी होत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएनं खवा, मिठाई, तूप, सुकामेवा आदींमध्ये भेसळ रोखण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक केली आहे. उत्पादन केंद्रापासून साठवणुकीच्या ठिकाण आणि दुकांनापर्यंत तपासणी वाढवली आहे. यात प्रामुख्याने मिठाईचा दर्जा, स्वच्छता आणि पॅकिंगचा खर्चदेखील वाढणार आहे. या अतिरिक्त खर्चामुळे काही प्रमाणात याचा परिणाम मिठाईच्या किमतीवर होत असल्याचं व्यावसायिकांनी सांगितलं आहे.
यांच्या वाढल्या किंमती
- दूध,तूप आणि खाव्याच्या किंमती वाढल्या
- साखरेच्या दरात वाढ
- बेसन मैद्याच्या दरवाढीचा लाडू,जिलेबीवर परिणाम
- मिठाईच्या दरात वीस ते पंचवीस टक्के वाढ
- काजू,बदाम, पिस्ता, मनुका यांचे दर वाढले
- गॅस, मजुरी आणि पॅकिंगचा खर्च वाढला