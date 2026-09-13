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लाडक्या बाप्पाचं सौंदर्य खुलवणारी कोल्हापुरातील सिद्धीची अफलातून कला!

गणराय घराघरात विराजमान होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. घरोघरी मकरसह सजावटीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

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गणरायाच्या मूर्तीवर कलाकुसर करताना कोल्हापुरातील कलाकार सिद्धी आरेकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 3:49 PM IST

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कोल्हापूर - गणराय घराघरात विराजमान होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. घरोघरी मकरसह सजावटीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.‌ मात्र, लाडक्या बाप्पाचं सौंदर्य अधिक खुलावं म्हणून अनेक भक्तांचा मूळ मूर्तींला आकर्षक सजावट, कृत्रिम दागिन्यांची कलाकुसर, रत्न आणि हिरेजडीत मुकुट बनवण्याकडे कल पाहायला मिळत आहे. लाडक्या बाप्पाला मनमुराद सजवण्यासाठी डायमंड वर्क आणि क्लोथ वेअरिंग करणाऱ्या कलाकारांकडे वेटिंग करावं लागत आहे. मात्र, आकर्षक रंगसंगतीत केलेल्या या कामामुळे लाडक्या बाप्पाचं रूप अधिक खुलत असल्यानं छत्रपती शिवराय, श्रीकृष्ण यांच्या रूपातील गणेश मूर्तींना अधिक मागणी असल्याचं गेली दहा वर्ष बाप्पांच्या मूर्तीचं सौंदर्य खुलवणाऱ्या कोल्हापुरातील कलाकार सिद्धी आरेकर यांनी सांगितलं.

गणरायाच्या तेजोमय मुर्तीची भुरळ कुणालाही पडावी अशा गणेशमूर्ती कुंभार बांधवांकडून घडवल्या जातात. घडवलेल्या गणेशमूर्तींवर आकर्षक रंगकाम केल्यामुळे या मूर्तीला नैसर्गिक सौंदर्य रूप प्राप्त होतं. खास करून दगडुशेठ, पोटल्या गणपती, लालबागचा राजा या मूर्तींना अधिक मागणी असते, तर वाहनांवर स्वार झालेल्या गणेशमूर्ती अधिक उठावदार दिसतात. छत्रपती शिवराय, श्रीकृष्ण यांच्या रूपातील गणपती बाप्पा घरी असावा, अशीही भक्तांची इच्छा असते.

ganeshotsav 2026
गणरायाच्या मूर्तीवर कलाकुसर करताना कोल्हापुरातील कलाकार सिद्धी आरेकर (ETV Bharat Reporter)

या घरगुती गणपतींच्या मूर्तींवर आकर्षक डायमंड वर्क आणि क्लोथ वेअरिंग, रत्नजडित मुकुट अशी कलाकुसर केल्यामुळे गणेशमूर्तीचं सौंदर्य अधिक आकर्षक आणि उठावदार बनवण्याचं काम गेल्या 9 वर्षापासून कोल्हापुरातील शाहुपुरीत राहणाऱ्या सिद्धी आरेकर करत आहेत. अधिक किचकट पण तितकंच रेखीव काम करताना हातातील कलेला झोकून द्यावं लागतं. सर्व काम पूर्ण झाल्यानंतर गणेश आगमनाच्या दिवशी लाडक्या बाप्पाला घरी घेऊन जाताना भक्तांचा होणारा आनंद या कामाचं समाधान असल्याची भावना कलाकार सिद्धी आरेकर यांनी व्यक्त केली.

लाडक्या बाप्पाचा सौंदर्य खुलवण्यासाठी 'याचा' होतो वापर - मूळ गणेश मूर्तीवर आकर्षक कलाकुसर करण्यासाठी हिरेजडीत पॅच, मणी, मोती, लेस, शेला केपस्टिन, बाली, फकडी, वेलवेटचे धोतर, गळ्यातील माळा असं साहित्य वापरून बाप्पाला अधिक रुबाबदार करण्यासाठी कलाकार झटत आहेत. कोल्हापुरातील कुंभारगल्लीत बनणाऱ्या शेकडो मूर्तींवुर आतापर्यंत सिद्धीने रूपकाम करून बाप्पांची आकर्षक मूर्ती अधिक रेखीव करण्याचं काम केलं आहे. हे सर्व साहित्य कोल्हापूर आणि गांधीनगर बाजारपेठेतून आणलं जातं. दगडूशेठ किंवा लालबागचा राजा प्रतिकृतीतील गणपतीची सजावट करण्यासाठी दोन ते अडीच दिवसांचा कालावधी लागतो, तर यासाठी सरासरी दोन हजारांचा खर्च भक्त करतात, असंही आर्टिस्ट सिद्धी आरेकर म्हणाल्या.

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गणरायाच्या मूर्तीवर कलाकुसर करताना कोल्हापुरातील कलाकार सिद्धी आरेकर (ETV Bharat Reporter)

मूळ कुंभारांकडे खरेदीचा ओघ घटला - कोल्हापुरातील शाहूपुरी परिसरात असलेल्याकुंभार गल्लीत प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि घरगुती गणेश मूर्ती तयार करण्याचं काम वर्षभर चालतं. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून मॉल, प्रमुख महामार्गांवर गणपती विकले जात आहेत. यामुळे मूळ कुंभार काम करणाऱ्या कारागीरांवर याचा परिणाम होत असून शाहूपुरी कुंभारगल्ली परिसरातील मुख्य काम करणाऱ्या कुंभारांकडील गणेश मूर्ती घेण्याचं प्रमाण कमी झाल्याचेही कलाकार सिद्धी आरेकर यांनी सांगितलं. एखाद्या मॉलमध्ये ठेवलेल्या गणेश मूर्तीला भक्त हवी ती किंमत देतात. मात्र, कुंभारगल्लीतील गणेश मूर्ती विकत घेताना कमी दराचा विचार केला जातो. यामुळं वर्षभर यासाठी मेहनत घेणाऱ्या कुंभार कारागीरांना याचा फटका बसत असल्याची खंत सिद्धी आरेकर यांनी व्यक्त केली.

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TAGGED:

DIAMOND GANPATI MURTI
गणेशोत्सव
KOLHAPUR GANESHOTSAV
गणपती मूर्ती सजावट
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