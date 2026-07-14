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धक्कादाय! मनपाच्या उद्यानात गांजाची शेती? भाजपा नेत्यांच्या दाव्याने मनपात खळबळ

नागपूरच्या गजानन उद्यानात गांजाची झाडं (Ganja Plants) आढळल्याचा दावा भाजपा नेते मुन्ना यादव यांनी केला असून, त्यांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.

Ganja Farming
मनपाच्या उद्यानात गांजाची शेती आढळल्याचा दावा भाजपा नेते मुन्ना यादव यांनी केला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 1:35 PM IST

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नागपूर : एकीकडं राज्य सरकार महाराष्ट्र नशामुक्त करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. मात्र, दुसरीकडं नागपूर शहरातील एका उद्यानात चक्क गांजाची झाडं (Ganja Plants) आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. ही झाडं नैसर्गिकरीत्या उगवली की कुणी लावली, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजपा नेते मुन्ना यादव यांनी खुलासा करत यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

गजानन उद्यानात गांजाची शेती? : नागपूर महानगरपालिकेच्या अजनी भागात असलेल्या गजानन उद्यानात गांजाच्या झाडांची लागवड करण्यात आल्याचा दावा भाजपा नेते मुन्ना यादव यांनी केला आहे. त्यांनी या संदर्भात व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानं मनपा प्रशासन आणि पोलीस वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

माहिती देताना भाजपा नेते मुन्ना यादव (ETV Bharat Reporter)

अनेक तक्रारी, कारवाई शून्य : गजानन नगर उद्यानात 16 ते 19 वयोगटातील मुलं आणि तरुण गांजा पिऊन धुमाकूळ घालत असल्याची तक्रार नागरिकांनी पोलिसांकडं केली होती. परंतु, तपासात कोणीही आढळून आलं नाही. या प्रकाराची अधिक चौकशी केल्यावर उद्यानात चक्क गांजाच्या झाडांचा व्हिडिओ मुन्ना यादव यांनी काढला. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी मुन्ना यादव यांनी केली आहे.

वर्षाला 64 कोटी खर्च, अनेक उद्यान रामभरोसे : नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात विविध उद्याने, मोकळी मैदाने आहेत. नागरिकांना आराम करण्यासाठी, व्यायामासाठी उद्यानांमध्ये विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. मनपाचा उद्यान विभाग प्रत्येक वर्षाला तब्बल 64 कोटी रुपये उद्यानांची देखभाल आणि खेळण्याच्या मेंटेनन्सवर खर्च करते. तरीदेखील अश्याप्रकारे जर तक्रार येत असतील तर नक्की कुठं तरी पाणी मुरताय असं नागरिकांचं मत आहे.

शहरात 204 उद्याने, सर्वांची होणार तपासणी : नागपुरात आजच्या घडीला 204 उद्याने आहेत, त्यातील 75 गार्डन नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विकसित करून मिळालेली आहेत. यातील 27 गार्डन मोठ्या स्वरूपातील आहेत. ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ दोन एकर पेक्षा अधिक आहे. नागपूर शहरातील दहा झोनमध्ये असलेल्या उद्यानांची देखभाल योग्यप्रकारे व्हावी याकरता एजन्सी नेमण्यात आलेली आहे. खासगी कंत्राटदाराच्या मार्फत देखभालीसह दुरुस्तीची कामं केली जातात. मात्र, प्रत्येक उद्यानात सुरक्षारक्षक नाही. सर्वातआधी अशा उद्यानांमध्ये सुरक्षारक्षक नियुक्त केले जातील, अशी माहिती महानगरपालिकेचे उपायुक्त गणेश राठोड यांनी दिली.

एकही गांजाचं झाडं नाही : मुन्ना यादव यांनी जो व्हिडिओ व्हायरल केलाय, त्यानंतर मनपाचे अधिकारी घटनास्थळी जाऊन आले, मात्र एकही गांजाचं झाडं तिथं मिळून आलं नाही असं ते म्हणाले. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल देण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेचे उपायुक्त गणेश राठोड यांनी दिली आहे.

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TAGGED:

GANJA PLANTS
मुन्ना यादव
गांजाची झाडं
उपायुक्त गणेश राठोड
MUNNA YADAV ON GANJA PLANTS

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