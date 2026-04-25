गुन्हेगार ते व्यसनमुक्तीचा मार्गदर्शक१ अनेक गुन्हे दाखल, जेलमध्ये राहिला अन् आता तिथंच देतो व्यसनमुक्तीचे धडे, राहुल जाधवचा प्रेरणादायी प्रवास

सराईत गुन्हेगार असलेला राहुल जाधव व्यसनातून सावरून अल्ट्रामॅरेथॉन धावपटू बनलाय. आता तो जेल, शाळा व महाविद्यालयात व्यसनमुक्तीबाबत मार्गदर्शन करतो.

व्यसनमुक्तीचे धडे देणारे राहुल जाधव
Published : April 25, 2026 at 8:51 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 9:36 PM IST

पुणे : व्यसन ही फक्त सवय नसून हळूहळू आयुष्यावर ताबा मिळवणारा एक गंभीर मानसिक आणि शारीरिक आजार आहे. सिगारेट, ड्रग्स, दारू यासारख्या गोष्टी सुरुवातीला फक्त टाईमपास म्हणून सुरू होतात, पण हळूहळू त्या गरज बनतात आणि नंतर त्याशिवाय राहणं कठीण होतं. परंतु, व्यसन जितकं धोकादायक आहे, तितकंच त्यातून बाहेर पडणंही शक्य आहे, हे दाखवून दिलंय सराईत गुन्हेगार राहुल जाधवनं. ज्या जेलमध्ये तो राहिला तिथेच तो आता व्यसनमुक्तीचे धडे देत आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

व्यसनमुक्तीचे धडे देताना राहुल जाधव

सराईत गुन्हेगार ते व्यसनमुक्तीचे धडे : म्हणतात ना, आयुष्यात व्यसन हे खूप भयावह असून जर एखाद्या गोष्टीबाबत व्यसन लागलं तर ते लवकर सुटत नाही, त्यात जर एखादा व्यक्ती गुन्हेगारीकडं वळला की तो त्यातून बाहेरच पडत नसल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र, असं असलं तरी काही वर्षापूर्वी मुंबईतील कुख्यात टोळीसाठी काम करणारा शार्पशूटर, ज्याची दहशत सर्वत्र असून अनेक गुन्हे दाखल असलेला आणि गुन्ह्यासोबत व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या या माणसाने स्वतःमध्ये बदल केले. तो ज्या जेलमध्ये तीन, चार वर्ष आरोपी म्हणून राहीला, त्याच जेलमध्ये जाऊन तो व्यसनाबाबत धडे देत आहे.

व्यसनमुक्तीचे धडे देणारे राहुल जाधव

कोण आहे राहुल जाधव? : एकेकाळी डोंबिवलीत गुन्हेगारी क्षेत्रात ज्याच्या नावाची दहशत होती, तो म्हणजे राहुल जाधव. खंडणी, गुन्हेगारी, विकासकांना धमक्या देणे, पैसे दिले नाही तर गोळीबार करणं यासारखी कामं करणारा आणि एक नव्हे तर तब्बल 12 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या राहुल जाधवला गुन्हेगारीसह दारू, गांजा तसेच विविध ड्रग्सचं व्यसन लागलं होतं. जेलमधून पळून जाणारा आणि तब्बल चार वर्ष आर्थर रोड तुरुंगात काढणारा राहुल आज विविध मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होतो. तसंच तो विविध शाळा, महाविद्यालये आणि जेलमध्ये जाऊन व्यसनमुक्तीबाबत धडे देतोय. त्याच्या आयुष्याची कहाणी ही खूपच संघर्षमय आहे.

मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतलेले राहुल जाधव

झटपट पैसा मिळवण्यासाठी झाला गुन्हेगार : याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना राहुल जाधव म्हणाला की, लहान वयापासून मला खूप मोठं व्हायचं होतं आणि झटपट पैसा कमवायचा होता. या झटपट पैसे कमवण्याच्या नादी लागत मी चुकीच्या गोष्टीकडं वळलो. गुन्हेगारी क्षेत्रात काम करायला लागलो. एवढं आत गेलो की माझ्यावर 12 ते 13 केसेस झाल्या, ज्या खंडणी, मोक्का, आर्म ॲक्टसारख्या गंभीर होत्या. जे गुन्हे दाखल झाले त्याचं टेन्शन येऊ लागलं आणि कधीतरी दारू पिणारा मी रोज दारू प्यायला लागलो. फक्त दारू नव्हे तर विविध व्यसनंही करू लागलो. जे गुन्हे दाखल होती, त्यात 2007 साली मला अटक झाली. चार वर्ष आर्थर रोड तुरुंगात काढले. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर विचार केला आता सगळं सुरळीत झालं. पण, कुठंही नोकरी मिळत नसल्यानं पुन्हा टेन्शन आलं आणि मी पुन्हा दारू प्यायला लागलो. मग घरच्यांनी 2013 मध्ये 'मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्रा'त दाखल केलं आणि इथं एक महिना उपचार घेतला.

मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतलेले राहुल जाधव

'असा' होत गेला बदल : "मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्रातून परत बाहेर आल्यावर पुन्हा दारू प्यायला लागलो. मी विचार केला की, मुक्तांगणमध्ये असताना माझी तब्येत सुधारत आहे आणि मग मी पुन्हा तब्येत सुधारण्यासाठी मुक्तांगणमध्ये आलो. इथं जे समुपदेशन करणारे आहेत ते म्हणू लागले की, तुझा प्रॉब्लेम काय? तेव्हा मी म्हटलं की, माझ्या आयुष्यात काहीही चांगलं होत नाही. मला काम मिळत नाही. माझं लग्न होत नाही. मी चांगलं राहून करू काय? म्हणून मी व्यसन करत आहे. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, असं काहीही नाही. जर तू ठरवलं तर स्वतः मध्ये बदल घडवू शकतो. इथं मुक्तांगणमध्ये असताना अनेकांबद्दल ऐकलं, त्यांना पाहिलं होतं. मी मुक्तांगणमध्ये 2 वर्ष राहिलो आणि इथे येणारे जे लोक होते, त्यांची स्वच्छता करू लागलो. अनेकांना अंघोळ घालणं, त्यांना जेवण भरवणं असं काम करत राहिलो," असा अनुभव राहुल जाधव यानं सांगितला.

व्यसनमुक्तीचे धडे देताना राहुल जाधव

पोलिसांच्या भीतीनं पळालो आणि त्याचा झाला फायदा : राहुल जाधव पुढे म्हणाला की, मुक्तांगणमध्ये असताना मी जे काम करत होतो, याबाबत मला समाधान वाटू लागलं. इथं असताना पोलिसांची एक मॅरेथॉन होती तेव्हा सगळ्यांना विचारलं की, कोण सहभागी होऊ शकतं? तेव्हा मी हात वर केला. त्यावेळी मला विचारलं की, याआधी कधी सहभाग घेतला होता का? तेव्हा मी म्हणालो, नाही. मी पोलिसांच्या भीतीनं जेलमधून पळालो असल्यानं मला पळता येतं आणि मग मी आठवडाभर सराव केला आणि मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालो. तेव्हा धावत असताना एकजण खाली पडला. पण, मी लक्ष दिलं नाही, तेव्हा मला मागून लोक ओरडू लागले. तेव्हा आम्ही त्याला उचललं आणि रुग्णालयात दाखल केलं. मी ती स्पर्धा पूर्ण केली. परत विचार करू लागलो की, माझ्यामुळं एकाचा जीव वाचला. यानंतर मी अनेक मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला. मुंबई ते रत्नागिरी, मुंब्रा ते डोंबिवली असं पळू लागलो. एका मित्राच्या कंपनीत काम करत असताना मुंबई ते दिल्ली अशी मॅरेथॉन देखील पूर्ण केली. 'अल्ट्रामॅरेथॉन धावपटू' म्हणून ओळख मिळाल्यानंतर कुटुंबामध्ये तसेच नातेवाईकांमध्ये आदर मिळू लागला. धावण्यामुळं आयुष्याला वेगळीच कलाटणी मिळाली.

जेल, महाविद्यालयात व्यसनमुक्तीचे देतो धडे : "मुक्तांगणमध्ये असताना मी अनेक मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतला. त्यानंतर मी लग्नाच्या विचार केला. मुली पाहायला लागलो. इथंच मग माझं लग्न झालं आणि आता मी जेल, महाविद्यालयं तसेच विविध ठिकाणी जाऊन व्यसनमुक्तीबाबत धडे देतो," असं राहुल जाधव यानं सांगितलं.

त्यामुळं माणूस हा वाईट नसून, त्यानं लावून घेतलेल्या काही सवयी वाईट आहेत. मात्र, ठरवलं तर कोणत्याही परिस्थितीतून बाहेर येण्याची ताकद माणसात आहे. पण, त्याचा योग्य वापर केला झाला पाहिजे, इतकंच.

Last Updated : April 25, 2026 at 9:36 PM IST

