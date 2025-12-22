विरार बिल्डर हत्या प्रकरणात सुभाषसिंग ठाकूरच्या पोलीस कोठडीत वाढ
गँगस्टर सुभाषसिंग ठाकूर (Subhash Singh Thakur) उत्तर प्रदेशातील फतेहगढ कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. आता त्याच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.
Published : December 22, 2025 at 8:39 PM IST
ठाणे : उत्तर प्रदेशातील कारागृहात अनेक वर्ष बंदिस्त असलेल्या अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाषसिंग ठाकूरची (Subhash Singh Thakur) पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानं पुन्हा सोमवारी दुपारी ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 चे न्यायमूर्ती व्ही.जी. मोहिते यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील संजय मोरे यांनी पुन्हा तपासासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. यावेळी न्यायालयानं सुभाष सिंग ठाकूरच्या पोलीस कोठडीत वाढ करत 29 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
सुभाषसिंग ठाकूरला पोलीस कोठडी : सोमवारी दुपारी ठाणे न्यायालयात प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाषसिंग ठाकूर हा व्हीलचेअरवरून दाखल झाला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात बघ्यांची गर्दी ठाणे न्यायालयात झाली होती. तर सुभाषसिंगच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तही होता. सुभाषसिंग ठाकूरला ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -2 चे न्यायमूर्ती व्ही.जी. मोहिते यांच्या न्यायालयात हजर केल्यानंतर सरकारी वकील संजय मोरे यांनी पुन्हा पोलीस कोठडीची मागणी केली. यावेळी न्यायमूर्ती व्ही. जी. मोहिते यांनी सुभाषसिंग ठाकूरला 29 डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी दिली. तसंच 29 डिसेंबर रोजी सुभाषसिंग ठाकूरला न्यायालयीन कोठडी सुनावून कारागृहात रवानगी करण्यात येण्याची शक्यता वकिलांनी वर्तवली आहे.
मोठा बंदोबस्त पाहण्यासाठी गर्दी : न्यायालयात सुभाषसिंगला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झालेली होती. न्यायालयाच्या आवारात ठाणे पोलिसांनी मोठा बंदोबस्तही तैनात केला होता. आता देशातील अनेक पोलीस ठाण्यात विविध गुन्ह्यात आरोपी असलेला हा आरोपी मोठ्या प्रमाणात राजकीय संबंध आणि गुन्हेगारांच्या संबंधामुळं ओळखला जातो. आयबी आणि रॉचे अधिकारीही या आरोपीच्या सुरक्षेसाठी आणि बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी तैनात असतात.
13 आरोपींना या प्रकरणी पोलिसांनी केली अटक : 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी विरार येथील मनवेल पाडा परिसरात बिल्डर समय चौहान यांच्यावर गँगस्टर सुभाषसिंग ठाकूर याच्या शूटरने गोळीबार केला होता, यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता. आतापर्यंत एकूण 13 आरोपींना या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे.
हेही वाचा -