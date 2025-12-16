गँगस्टर सुभाष सिंग ठाकूरला अटक; 22 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
Published : December 16, 2025 at 3:57 PM IST
मिरा-भाईंदर : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा हस्तक गँगस्टार सुभाष सिंग ठाकूरला मिरा-भाईंदर वसई विरार मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी उत्तर प्रदेशमधून सोमवारी अटक केलीय. अंडरवर्ल्ड जगतातली मोठी कारवाई पोलिसांनी केली आहे. मंगळवारी (16 डिसेंबर) रोजी ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला 22 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गँगस्टर सुभाष सिंग ठाकूर उत्तर प्रदेशातील फतेहगढ कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. अंडरवर्ल्ड क्षेत्रात सुभाष सिंग ठाकूर याच्यावर संपूर्ण भारतात गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. विरारमधील बिल्डर समय चौहान यांच्या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी म्हणून सुभाष सिंग ठाकूर याला अटक करण्यात आलीय. 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी बिल्डर समय चौहान याची गोळी मारून हत्या करण्यात आली होती. यामध्ये मुख्य सूत्रधार म्हणून सुभाष सिंग ठाकूर असल्याचे पोलीस तपासात आढळून आले. त्यानुसार पोलिसांनी सुभाष सिंग ठाकूर याला तब्बल तीन वर्षांनंतर अटक केलीय.
13 आरोपींना या प्रकरणी पोलिसांनी केली अटक : 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी विरार येथील मनवेल पाडा परिसरात बिल्डर समय चौहान यांच्यावर गँगस्टर सुभाष सिंग ठाकूर यांच्या शूटरने गोळीबार केला होता, यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंत एकूण 13 आरोपींना या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास मिरा-भाईंदर वसई विरार मध्यवर्ती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाख करत होते. सोमवारी गुन्हे शाखेच्या पथकाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत सुभाष सिंग ठाकूरला उत्तर प्रदेशातील फतेहगढ कारागृहातून ताबा घेऊन मध्यरात्री मिरा-भाईंदरमध्ये आणले. काशिमिरा पोलीस ठाण्यात रात्रभर मुक्काम केल्यानंतर सकाळी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
दाऊद इब्राहिमच्या गँगमध्ये सुभाष सिंग ठाकूर कार्यरत : 90 च्या दशकात मुंबईसह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये दाऊद इब्राहिमच्या गँगमध्ये सुभाष सिंग ठाकूर कार्यरत होते. त्या काळात खंडणी, अपहरण, हत्या यांसारख्या अनेक गुन्ह्यांत सुभाष सिंग ठाकूर यांचे नाव समोर आले आहे. गँगस्टार सुभाष सिंग ठाकूरला सोमवारी (22 डिसेंबर) पर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली असून, पुढील तपासात सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलीस उपायुक्त(गुन्हे) संदीप डोईफोडे यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाख आणि मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या टीमने केली आहे.
