कुख्यात गँगस्टर रवी पुजारीला 27 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी

ठाणे पोलिसांनी कुख्यात गँगस्टर रवी पुजारीला खंडणी उकळण्यासह इतर अनेक गंभीर गुन्ह्या प्रकरणी न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं पुजारीला पोलीस कोठडी सुनावली.

Published : March 18, 2026 at 7:59 PM IST

ठाणे : कासारवडवली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या 10 कोटीच्या खंडणी प्रकरणी गँगस्टर रवी पुजारीला ठाणे खंडणी विरोधी पथकानं अटक केली. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून ठाणे खंडणी विरोधी पथकानं रवी पुजारीला जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, बंगळुरू इथून 17 मार्चला ताब्यात घेतलं होतं. त्याला पोलिसांनी बुधवारी ठाणे न्यायालयात हजर केलं. यावेळी ठाणे मोक्का विशेष न्यायालयानं रवी पुजारीला 27 मार्चपर्यंत पोलीस कोठाडी सुनावली आहे.

रवी पुजारीसाठी काढली होती 'रेड कॉर्नर नोटीस' : गँगस्टर रवी पुजारीनं 2017 साली बांधकाम व्यवसायिकाकडं 10 कोटी रुपयांची खंडणीची मागितली होती. तसंच खंडणी न दिल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली होती. यानंतर रवी पुजारीनं व्यवसायिकाच्या कार्यालयावर आपल्या साथीदारांकडून गोळीबार केला होता. रवी पुजारी परदेशातून गुन्हा घडवत होता. त्याच्याविरुध्द विविध पोलीस ठाण्यात सुमारे गंभीर स्वरुपाच्या 44 गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्याला पकडण्यासाठी 'रेड कॉर्नर नोटीस' काढली होती. 2019 साली रवी प्रकाश सुल्या पुजारी उर्फ रवी पुजारी याला रिपब्लिक ऑफ सेनेगल या देशात पकडलं होतं.

बंगळुरू जिल्हा कारागृहातून घेतलं ताब्यात : परदेशातून प्रत्यार्पण करून आणलेला गँगस्टर रवी पुजारीला खंडणी आणि ठार मारण्याच्या धमकीबाबत तसंच अनेक गुन्ह्यात समाविष्ट असल्यानं तो बेंगळुरू जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये बंदिस्त होता. ठाण्यातील बांधकाम व्यवसायिकाकडं दहा कोटीची खंडणी मागून त्याला ठार मारण्याची धमकी दिल्या प्रकरणी ठाणे गुन्हे शाखेनं बेंगलोर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात संपर्क साधला. यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करत त्याला 17 मार्चला ताब्यात घेऊन ठाण्यात आणलं. यानंतर ठाणे पोलिसांनी त्याला बुधवारी ठाणे विशेष मोका न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं रवी पुजारीला 27 मार्चपर्यंत पोलीस कोठाडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय? : 'रेड कॉर्नर नोटीस' (RCN) ही इंटरपोलद्वारे सदस्य देशांतील फरार गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी जारी केलेली एक आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट विनंती आहे. याद्वारे एखादा देश गुन्हा करून परदेशात पळून गेलेल्या व्यक्तीला शोधून, त्याला प्रत्यार्पण (Extradition) किंवा कायदेशीर कारवाईसाठी ताब्यात घेण्यासाठी सर्व सदस्य देशांच्या पोलिसांना सतर्क करतो.

