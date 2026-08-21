प्रियकर जेलमध्ये गेल्याने प्रेयसीला दुसऱ्यानं पटवलं, प्रियकर बाहेर येताच काटा काढायला गेला अन्...
प्रेयसीला दुसऱ्या तरुणानं प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याच्या रागातून त्या तरुणाचा काटा काढण्यासाठी गेलेल्या कुख्यात गुंडाची निर्घृण हत्या झाली.
Published : August 21, 2026 at 10:27 AM IST
नागपूर - प्रेयसीला दुसऱ्या तरुणानं प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याच्या रागातून त्या तरुणाचा काटा काढण्यासाठी गेलेल्या कुख्यात गुंडाची निर्घृण हत्या झाली. नरेंद्रनगरातील सुंदरबन परिसरात गुरुवारी दुपारी प्रेमाच्या त्रिकोणातून झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात गौरव पंकज रगडे या कुख्यात गुंडाची चाकूनं वार करून हत्या करण्यात आली.
गौरव रगडे हा गौरव रामभाऊ राऊतचा काटा काढण्यासाठी गेला होता. त्याच राऊतनं रगडेच्याच हातातील चाकू हिसकावून त्याच्यावर सपासप वार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. यात गौरव रगडेचा मृत्यू झाला.
गौरव रगडे हा कुख्यात गुन्हेगार असून, तो गमछू हत्याकांडातील आरोपी होता. दरोड्यासह अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल आहेत. काही दिवसांपूर्वीच तो कारागृहातून जामिनावर बाहेर आला होता. मुंबईची असलेल्या तरुणीबरोबर मृत रगडेचं गेल्या दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दरम्यान, आरोपी राऊत याची सदर तरुणीशी जवळीक वाढल्याची माहिती मिळाल्यानंतर रगडे संतप्त झाला होता.
गौरव प्रेयसीच्या कथित प्रियकराच्या घरी धडकला - गौरव राऊत नागपूरला आल्यानंतर त्याने नरेंद्रनगर परिसरामध्ये हॉटेल सुरू केलं असल्याची माहिती गौरव रगडे याला समजली होती. हॉटेल शेजारीच तो भाड्याच्या घरात राहतो. या काळात त्याची आणि रगडेची प्रेयसी तरुणीबरोबर ओळख झाली. ती गुरुवारी दुपारी राऊतच्या घरी गेली असताना दोघे पार्टी करत होते. याची माहिती रगडेला मिळाली. तो संतप्त झाला आणि थेट राऊतच्या घरी धडकला. गौरव राऊतच्या रुमचा दरवाजा बंद असल्याचे दिसल्याने रगडेने आक्रमक होऊन ,रुमवर दगडफेक करत शिवीगाळ सुरू केली. त्यामुळं घाबरलेल्या राऊतनं मागील दरवाजातून पळ काढला.
गौरवनं केली गौरवची हत्या - गौरव रगडेनं तत्काळ गौरव राऊतचा पाठलाग सुरू केला. सुंदरबन परिसरातील नाल्याजवळ दोघे आमनेसामने आले आणि त्यांच्यात प्रचंड भांडण होऊन आपसात हाणामारी झाली. या झटापटीत गौरव राऊतने रगडेच्या हातातील चाकू हिसकावून घेतला आणि त्याच्यावर सपासप वार केले. यात गौरव रगडे गंभीर जखमी झाला होता. काही क्षणात त्याचा मृत्यू झाला.
आरोपी अटकेत - घटनेची माहिती मिळताच अजनी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन राजकुमार व डीबी पथक लगेच घटनास्थळी पोहोचलं. राऊत मोटरसायकलनं पळून जाण्याच्या बेतात असताना अजनी डीबी पथकाचे मनीष धरमे व नरेश श्रावण यांनी झडप घालून आरोपी गौरव राऊतला पकडलं. घटनास्थळ बेलतरोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असल्याने, बेलतरोडी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवून आरोपी राऊतला अटक केली. पुढील तपास सुरू आहे.