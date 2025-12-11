कुख्यात बंडू आंदेकर अन् कुटुंबीय लढवणार पुणे महापालिका निवडणूक; न्यायालयाचा हिरवा कंदील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झाल्यानंतर राज्यात महापालिका निवडणुकीचं वारं वाहत आहे. पुण्यातील महापालिका निवडणूक लढण्यासाठी न्यायालयानं बंडू आंदेकर आणि कुटुंबीयांना परवानगी दिली आहे.
Published : December 11, 2025 at 8:11 PM IST
पुणे : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला त्याचा निकाल लागणार आहे. यानंतर लवकरच महानगरपालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी दादा, भैय्या यांनी आपापल्या प्रभागात निवडणुकीच्या प्रचाराला आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे. यासह राजकीय पक्षांनी आपले डाव खेळायला सुरूवात केली आहे. दरम्यान पुण्यातून आंदेकर कुटुंबीय निवडणूक लढवणार आहेत. याबाबत त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. तो अर्ज न्यायालयानं मंजूर केला आहे. त्यामुळं पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत आंदेकर कुटुंबीय उतरणार यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
निवडणूक लढवण्यासाठी आंदेकर कुटुंबाला न्यायालयाचा हिरवा कंदील : कुख्यात गुंड सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणूक लढवणार आहे. फक्त बंडू आंदेकर नाही तर त्याच्याच कुटुंबातील माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर, आणि माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची पत्नी सोनाली आंदेकर हे देखील निवडणूक रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत पुणे न्यायालयात अर्ज केला होता. पुणे सत्र न्यायालयाकडून त्यांना निवडणूक लढण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. 'निवडणूक लढवणं हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,' असं नमूद करत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयानं आरोपींना निवडणूक लढवण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आंदेकर परिवारातील काहींना निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आंदेकर कुटुंब निवडणूक लढणार : "लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि बंडू आंदेकर हे निवडणूक लढणार आहेत. त्याबाबतचा अर्ज आम्ही न्यायालयासमोर मांडला होता. तो न्यायालयानं मान्य केला आहे. कोणत्या पक्षातून आणि कुठून निवडणूक लढवायची हा सर्वस्वी आंदेकर कुटुंबाचा निर्णय असणार आहे. तसंच लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांच्या जामीनासाठी सुद्धा न्यायालयामध्ये अर्ज केला आहे," असं वकील आम्रपाली धिवार यांनी सांगितलं.
