पोलिसांच्या वाहनाची दुचाकीला भीषण धडक; तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू, संतप्त गावकऱ्यांचे रास्ता रोको करत आंदोलन
गंगाझरी पोलिसांच्या वाहनाची दुचाकीला भीषण धडक बसल्यानं तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. संतप्त गावकऱ्यांनी रास्ता रोको करत टायर जाळून आंदोलन केले.
Published : November 26, 2026 at 1:10 PM IST
गोंदिया - गोंदिया जिल्ह्यातील गंगाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांच्या वाहनानं दुचाकीला दिलेल्या भीषण धडकेत तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. दांडेगाव बसस्थानकाजवळ गोंदिया-तिरोडा राष्ट्रीय महामार्गावर हा भीषण अपघात घडला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.
पोलीस वाहनाच्या धडकेत तीन तरुणांचा मृत्यू झाल्यानं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संतप्त गावकऱ्यांनी घटनास्थळी गर्दी करत रास्ता रोको आंदोलन केले. तसेच संबंधित पोलीस वाहन चालविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या भीषण अपघातात रितेश बावनकर (वय 17), शिवप्रसाद कांबळे (वय 17), दोघेही रा. खळबंदा, तालुका गोंदिया, आणि कार्तिक बिसेन (वय 20), रा. सेजगाव, तालुका तिरोडा अशी मृतांची नावे आहेत. एकाच अपघातात तीन तरुणांचा अंत झाल्यानं त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
काल अपघात झाला आहे. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्याची सुरू आहे. वाहनाची आरटीओ तपासणी होणार आहे. योग्य तपास व्हावा, अशी मृत तरुणांच्या नातेवाईकांची मागणी आहे. तपासाअंती जे निष्पन्न होईल, त्यावरून कारवाई करण्यात येईल-गोंदिया पोलीस अधीक्षक, गोरख भामरे
पोलीस प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी- तीनही तरुण दुचाकीवरून गावी परत जात असताना दांडेगाव बसस्थानकाजवळ गंगाझरी पोलीस ठाण्याच्या वाहनानं त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील तिन्ही तरुणांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातात पोलीस वाहनाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरताच दांडेगावसह आजूबाजूच्या गावांतील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर टायर पेटवून निषेध व्यक्त केला. तसेच गोंदिया-तिरोडा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करीत संबंधित पोलीस वाहन चालकावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांच्या वाहनामुळेच तीन तरुणांचा जीव गेल्याचा आरोप करीत नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पोलीस प्रशासनासमोर मोठं आव्हान- कायद्याचं रक्षण करणाऱ्या पोलिसांच्या वाहनाचाच अपघातात सहभाग असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. या घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाला. परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तीन तरुणांच्या मृत्यूमुळे खळबंदा आणि सेजगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. या अपघाताची सखोल चौकशी करून अपघाताची नेमकी कारणे स्पष्ट करणे, तसेच संबंधित वाहन चालकाची जबाबदारी निश्चित करणे, हे आता पोलीस प्रशासनासमोर मोठं आव्हान ठरणार आहे.
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