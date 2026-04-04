ETV Bharat / state

नांदेडमध्ये तिहेरी हत्याकांड: खून करायला आले अन् जिवानं गेले ; दोन गँगमध्ये मध्यरात्री रंगला रक्तरंजित थरार

नांदेडमध्ये दोन गँगमध्ये भडकलेल्या टोळी युद्धातून तिहेरी हत्याकांड घडलं आहे. या हत्याकांडानं नांदेडमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे.

नांदेडमध्ये तिहेरी हत्याकांड (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : दोन गँगमध्ये उफाळलेल्या जुन्या वैमनस्यातून एकाचा खून करण्यासाठी आलेल्या कुख्यात शूटरलाही आपला जीव गमवावा लागल्यानं मोठी खळबळ उडाली. खुनाचा हा थरार डी मार्टजवळील रस्त्यावर शुक्रवारी मध्यरात्री घडला. साई लाला गँगचे शहाबाज आणि अरबाज या दोघांनी अर्जित सिंग याच्यावर तलवार आणि खंजिरानं हल्ला केला. या हल्ल्यात अर्जित सिंग याचा जागीच मृत्यू झाला. मात्र त्याच्या साथिदारानं केलेल्या हल्ल्यात शहाबाज याचादेखील जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात अर्जित सिंगच्या भावानं रुग्णालयाच्या अपघात विभागात घुसून अरबाजवर हल्ला करत त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यामुळे परिसरात मोठी दहशत पसरली आहे.

भीषण गँगवार उसळून तिहेरी हत्याकांड : मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी अर्जित सिंग उर्फ अजय सिंग आणि शहाबाज यांच्यात वाद झाला होता. शुक्रवारी रात्री अर्जित सिंग आपल्या मित्रांसोबत सिनेमा पाहून बुलेटवरुन परतत असताना शहाबाज आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याच्यावर पाळत ठेवून हल्ला चढवला. यावेळी दोन्ही गटांमध्ये तलवार व खंजीरांनी भीषण मारामारी झाली. या हल्ल्यात अर्जित सिंग आणि शहाबाज हे दोघंही जागीच ठार झाले. दरम्यान, जखमींना उपचारासाठी विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, इथंही हिंसाचार थांबला नाही. अर्जित सिंगच्या भावानं रुग्णालयाच्या अपघात विभागात घुसून अरबाजवर हल्ला करत त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यामुळे या घटनेनं अधिकच गंभीर वळण घेतलं असून कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पोलिसांनी तीन दुचाकी, खंजर आणि इतर हत्यारे केली जप्त : या प्रकरणात सय्यद अवेज आणि महम्मद अरबाज यांच्यासह एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळावरुन पोलिसांनी तीन दुचाकी, खंजर आणि इतर हत्यारं जप्त केली आहेत. भाग्यनगर पोलीस ठाणे, स्थानिक गुन्हे शाखा, फॉरेन्सिक आणि श्वान पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून तपास सुरू आहे.

शहरात तणावपूर्ण शांतता : पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी दोन्ही गटांविरोधात खूनाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून काही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. शहरात तणावपूर्ण शांतता असून पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.

TAGGED:

SADA GANG AND SAI LALA GANG
GANG WAR BROKE OUT IN NANDED
3 KILLS IN NANDED GANG WAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.