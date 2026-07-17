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जामनेर हादरले! गुंगीचं औषध देऊन विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार; 6 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

जळगाव जिल्ह्यात एका 30 वर्षीय विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी 6 जणांविरुद्ध फत्तेपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

gang rape of a married woman at Suknaik Tanda
गुंगीचे औषध देऊन विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 2:45 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील सुकनाईक तांडा परिसरात एका 30 वर्षीय विवाहित महिलेवर कथित सामूहिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना (17 जुलै) समोर आली आहे. या प्रकरणी फत्तेपूर पोलीस ठाण्यात 6 जणांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी : तक्रारीनुसार, पीडितेला जेवणातून गुंगीचं औषध देण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिला उसाच्या फडात नेऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढ्यावरच न थांबता, या घटनेचा व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडितेला वारंवार धमकावल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 4 नामनिर्देशित आणि दोन अनोळखी आरोपींविरुद्ध विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुढील तपास सुरू : तक्रारीनुसार, एका संशयिताने बंदुकीचा धाक दाखवून पीडितेवर अत्याचार केला. इतरांनी लक्ष ठेवलं आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तिला भयभीत केलं. याप्रकरणी रामेश्वर गणपत राठोड, सुरज भिमसिंग राठोड, पवन छगन राठोड (सर्व सुकानाईक तांडा) तसंच भारमल कृपाल साबळे (गोद्री तांडा, ता. जामनेर) यांच्यासह अन्य 3 ते 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापू रोहम करीत आहेत.

दोन दिवसांपासून तक्रार नोंदवण्यासाठी चकरा मारत होती महिला : यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महिला गेल्या दोन दिवसांपासून तक्रार नोंदवण्यासाठी फत्तेपूर पोलीस ठाण्यात चकरा मारत होती. मात्र, तिच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नव्हती. याबाबत आरोप करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तिची नोंद घेण्यात आली. यानंतर आता या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

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TAGGED:

जामनेर
GANG RAPE ON MARRIED WOMAN
SUKNAIK TANDA IN JAMNER
JALGAON CRIME
GANG RAPE OF A MARRIED WOMAN

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