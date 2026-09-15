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भिवंडीत साकारली वाराणसीतील 120 फूट उंच ‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ची भव्य प्रतिकृती; गणेशोत्सवात पर्यावरणाचा संदेश

भिवंडीत धामणकर नाका मित्र मंडळाचा 38वा गणेशोत्सव राष्ट्रीय एकात्मता आणि पर्यावरणपूरकतेचा संदेश देत साजरा होत असून, 110 फूट उंच ‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ची प्रतिकृती आकर्षण ठरलीय.

Swarved Mahamandir Bhiwandi
‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ मंदिराची प्रतिकृती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 7:46 PM IST

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ठाणे : राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देत भिवंडीत ‘एकात्मतेचा राजा’ म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या धामणकर नाका मित्र मंडळाच्या वतीनं यंदा 38व्या वर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलय. यंदाच्या गणेशोत्सवाचं प्रमुख आकर्षण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ मंदिराची पर्यावरणपूरक भव्य प्रतिकृती. सुमारे 120 फूट उंचीची ही प्रतिकृती उभारण्यात आली असल्याची माहिती संस्थाध्यक्ष संतोष शेट्टी यांनी दिली. यावेळी मंडळाचे पदाधिकारी हसमुख पटेल, दिलीप पोद्दार, ईश्वर पामू, राकेश पटवारी, रमेश पुजारी, प्रशांत पुजारी, नीरज कपूर आणि संजय भोईर उपस्थित होते.

150 कारागिरांनी साकारली भव्य प्रतिकृती : गणेशोत्सव काळात धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमांसह विविध समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवाय विविध धर्मीय नागरिकांच्या सहभागातून सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रमांसह हा उत्सव साजरा केला जात आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवाचं प्रमुख आकर्षण असलेल्या ‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ मंदिराची सुमारे 120 फूट उंच पर्यावरणपूरक हुबेहूब प्रतिकृती उभारण्यात आलीय. या प्रतिकृतीसाठी लाकूड, हजारो बांबू, रस्सी आणि हजारो मीटर कापड अशा पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात आलाय. ओडिशातील तब्बल 150 कारागिरांनी सुमारे दीड महिना अथक मेहनत घेऊन ही भव्य प्रतिकृती साकारली आहे. तर दुसरीकडं गणेशोत्सव काळात रक्तदान शिबिर, नेत्रतपासणी, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर, क्षयरोग तपासणी तसंच पुरातन ऐतिहासिक शस्त्रे, नाण्यांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलय.

‘स्वर्वेद महामंदिर धाम’ मंदिराची प्रतिकृती (ETV Bharat Reporter)

विविध उपक्रम राबवण्यात येणार : शासनाच्या पारंपरिक खेळ संस्कृती संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत लंगडी, लगोरी आणि आबाधुबी या खेळांच्या स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलय. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची संकल्पना रुजवण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मातीच्या गणेशमूर्ती बनवण्याच्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं असून, त्यात 225 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. तसंच गणेशोत्सव काळात निबंध, वक्तृत्व स्पर्धांचं आयोजन करण्यात येणाराय. दशावतार, नृत्यनाट्य आदी विविध उपक्रमही राबवण्यात येणार आहेत. महिलांना मोफत शिलाई मशीनचं वाटप करण्यात येणार असून, अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. युवकांमध्ये ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ ही संकल्पना रुजवण्यासाठी सेल्फी पॉईंटही उभारण्यात येणाराय.

स्पर्धांसाठी 1 लाख 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक : गणेशोत्सव धार्मिक आध्यात्मिक वातावरणात साजरा करण्यासाठी सुमारे 43 भजन मंडळांच्या सहभागातून भजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणाराय. शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि पर्यावरणपूरक देखावे उभारावेत, यासाठी गेल्या 23 वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘स्वाभिमान श्री गणेश दर्शन’ स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलय. तसंच सामाजिक उपक्रमांतर्गत ‘घरगुती स्वाभिमान श्री गणेश दर्शन’ स्पर्धाही घेण्यात येणाराय. या स्पर्धांसाठी एकूण 5 लाख 55 हजार रुपयांची पारितोषिके दिली जाणार आहेत. तर क्रीडा स्पर्धांसाठी 1 लाख 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक ठेवण्यात आल्याची माहिती संतोष शेट्टी यांनी दिली.

परिसरात 50 सीसीटीव्ही कॅमेरे : गणेशभक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी मंडळाकडून विशेष काळजी धामणकर नाका मित्र मंडळातर्फे घेण्यात येतेय. गणेशोत्सव परिसरात 50 सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले असून, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी परिसरात 50 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. तसंच विसर्जन मिरवणूक डीजेमुक्त ठेवण्यात येणार असून, पारंपरिक वाद्यांच्या साथीने विसर्जन मिरवणूक काढण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थाध्यक्ष संतोष शेट्टी यांनी दिली.

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