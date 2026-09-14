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नवसाला पावणारा पाळजचा 'लाकडी गणपती'; तीन राज्यातील भाविकांची मांदियाळी

नांदेड जिल्ह्यातील पाळज गावात गणेशोत्सवाची अनोखी परंपरा आजही जपली जातेय. तब्बल 1948 पासून येथे लाकडी गणपतीची स्थापना करण्याची परंपरा सुरू आहे.

Lakdi Ganpati Palaj
नांदेड जिल्ह्यातील पाळज गावातील लाकडी गणपती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 7:01 PM IST

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नांदेड - मराठवाडा आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर वसलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील पाळज गावात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. नवसाला पावणारा आणि लाकडापासून साकारलेला गणपती म्हणून पाळजच्या गणपतीची महाराष्ट्रासह तेलंगणा आणि कर्नाटकातील भाविकांमध्ये विशेष श्रद्धा आहे. याच श्रद्धेपोटी दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात या ठिकाणी लाखो भाविक दर्शनासाठी दाखल होत असतात.

पाळजच्या या गणपतीला ‘मुलाचा गणपती’ म्हणूनही ओळखले जाते. यंदाच्या गणेशोत्सवाला 14 सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून, भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात तयारी करण्यात आली आहे.

पाळजच्या गणपतीच्या स्थापनेमागेही एक ऐतिहासिक आणि श्रद्धेचा संदर्भ आहे. 1948 साली या परिसरात साथीच्या आजाराने थैमान घातले होते. त्यावेळी गावावर आलेले हे संकट दूर व्हावे आणि ग्रामस्थांचे रक्षण व्हावे, या श्रद्धेतून या गणपतीची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, पाळजच्या या लाकडी गणपतीचे विसर्जन केले जात नाही. त्यामुळे गणेशोत्सव संपल्यानंतरही वर्षभर भाविकांना या गणपतीचे दर्शन घेता येते. नवसाला पावणारा गणपती अशी ख्याती असल्याने अनेक भाविक आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर येथे येऊन गणरायाचे दर्शन घेतात.

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गणपती मंदिर, पाळज (ETV Bharat Reporter)

यंदाच्या गणेशोत्सवाचे आणखी एक खास आकर्षण म्हणजे, मथुरा-वृंदावन येथील प्रसिद्ध प्रेम मंदिराची प्रतिकृती असलेला भव्य देखावा. दरवर्षी पाळज गणपती मंदिर परिसरात वेगवेगळे आकर्षक देखावे साकारले जातात. यंदा भाविकांसाठी प्रेम मंदिराचा देखावा उभारण्यात आला असून, हा देखावा पाहण्यासाठीही मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात तीन राज्यांतून येणाऱ्या भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता मंदिर परिसरात भव्य मंडप उभारण्यात आला आहे. भाविकांना दर्शनासाठी कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.

यासोबतच भाविकांसाठी 24 तास अन्नदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पिण्याचे पाणी, दर्शन व्यवस्था, गर्दीचे नियोजन आणि इतर आवश्यक सुविधांचीही तयारी करण्यात आली आहे.

श्रद्धा, परंपरा आणि इतिहासाचा अनोखा संगम असलेल्या पाळजच्या या लाकडी गणपतीच्या दर्शनासाठी यंदाही महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटकातून लाखो भाविक येण्याची अपेक्षा आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील पाळज गावात गणेशोत्सवाची अनोखी परंपरा आजही जपली जातेय. तब्बल 1948 पासून येथे लाकडी गणपतीची स्थापना करण्याची परंपरा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, हा गणपती मातीचा नाही, तर संपूर्णपणे लाकडापासून साकारलेला आहे.

तेलंगणातील निर्मल येथील प्रसिद्ध काष्ठशिल्पकार गुंडाजी पांचाळ यांच्याकडून ही मूर्ती बनवून घेण्यात आली होती. या मूर्तीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, गणेशोत्सव संपल्यानंतर तिचे विसर्जन केले जात नाही. दर्शनानंतर मूर्ती सुरक्षित पेटीत ठेवली जाते आणि पुढील वर्षी पुन्हा त्याच मूर्तीची विधिवत प्रतिष्ठापना केली जाते.

पाळजच्या गणपतीला ‘नवसाला पावणारा गणपती’ अशी भाविकांमध्ये श्रद्धेची ओळख आहे. विशेषतः अपत्यप्राप्तीसाठी भाविक या बाप्पाकडे नवस करतात, अशी परंपरा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह तेलंगणा आणि कर्नाटकातूनही हजारो भाविक पाळजमध्ये दर्शनासाठी दाखल होतात.

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TAGGED:

PALAJ GANPATI NANDED
पाळज गणपती इतिहास
LAKDI GANPATI IN PALAJ
लाकडी गणपती पाळज
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