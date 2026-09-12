कोकणच्या वाटेवर वाहतूक कोंडीचा विघ्न; मुंबई-गोवा महामार्गावर 5 किमीच्या रांगा, गणेशभक्त हैराण
गणेशोत्सवामुळे महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
Published : September 12, 2026 at 11:46 AM IST
रायगड : गणेशोत्सवासाठी कोकणातील गावी निघालेल्या गणेशभक्तांना मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसत आहे. माणगाव आणि इंदापूर परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, वाहतूक कोंडीनं उग्र रूप धारण केलं आहे. दोन्ही दिशांना सुमारे चार ते पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
गणेशोत्सवामुळे महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच माणगाव आणि इंदापूर परिसरात फोरलेनचा रस्ता सिंगल लेनमध्ये येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनं अडकत आहेत. काही बेशिस्त वाहनचालकांकडून लेनची शिस्त पाळली जात नसल्यानं वाहतुकीला आणखी अडथळा निर्माण होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न : वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून वाहतुकीचे नियमन करून वाहतूक सुरळीत करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, वाहनांची वाढलेली संख्या आणि अरुंद झालेल्या मार्गामुळे पोलिसांना वाहतूक सुरळीत करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
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