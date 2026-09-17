शिर्डीत तरुण साईभक्ताने साकारला 'बूटी' वाड्याचा देखावा, पर्यावरणपूरक साहित्याचा केला वापर
गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून साईबाबांचा संदेश आणि त्यांचे विचार अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावेत. या उद्देशाने साकारण्यात आलेला हा देखावा शिर्डीतील गणेशोत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरत आहे.
Published : September 17, 2026 at 6:58 PM IST
शिर्डी - गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एका तरुण साईभक्ताने साकारलेल्या अनोख्या आणि आकर्षक देखाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. देवेंद्र राजेंद्र बेलदार या तरुण साईभक्ताने साईबाबांचा प्रसिद्ध बूटी वाडा अर्थातच श्री साईबाबा समाधी मंदिराची अत्यंत आकर्षक आणि हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रतिकृती साकारताना पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात आला असून प्लास्टिकचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही.
देवेंद्र बेलदार आणि त्यांचे वडील दोघेही श्री साईबाबा संस्थानचे कर्मचारी आहेत. साईबाबांवरील असलेल्या श्रद्धेतून देवेंद्र दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने साईबाबांशी संबंधित विविध धार्मिक देखावे साकारत असतो. यापूर्वी त्याने साईबाबांची चावडी आणि गुरुस्थान यांचे सुंदर देखावे तयार केले होते.या देखाव्यांना साईभक्तांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यावर्षी सुरुवातीला काशीचा देखावा साकारण्याचा देवेंद्रचा विचार होता. मात्र साईबाबांच्या आशीर्वादाने आणि प्रेरणेने त्याने यावर्षी श्री साईबाबा समाधी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्याचा निश्चय केला. त्यानंतर या कामाला सुरुवात करून तब्बल एक महिन्याच्या अथक मेहनतीतून त्याने समाधी मंदिराची ही हुबेहूब प्रतिकृती तयार केली आहे.
या देखाव्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, तो पूर्णपणे पर्यावरणपूरक पद्धतीने साकारण्यात आला आहे. देखाव्याच्या निर्मितीसाठी मुख्यत्वे कार्डबोर्ड आणि पुठ्ठ्याचा वापर करण्यात आला आहे. खिडक्यांच्या गजांसाठी लोखंडी रॉडचा वापर करण्यात आला आहे. मंदिराच्या प्रतिकृतीमध्ये अगदी छोट्या-छोट्या बारकाव्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. मंदिराची मुख्य खिडकी, मुखदर्शनाचा भाग, सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसह समाधी मंदिराशी संबंधित विविध बाबी हुबेहूब साकारण्यात आल्या आहेत.
साईबाबांचा विचार त्यांचे कार्य आणि शिकवण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने या देखाव्यामध्ये साईबाबांची 11 वचनेही स्पष्टपणे दाखवण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा देखावा केवळ गणेशोत्सवातील आकर्षण न राहता साईबाबांच्या विचारांचा आणि शिकवणीचा संदेश देणारा ठरत आहे.
साईबाबा संस्थानमध्ये नियमित कामाची ड्युटी सांभाळत देवेंद्रने या देखाव्याचे काम पूर्ण केले. ड्युटी संपल्यानंतर उरलेल्या वेळेत तो या प्रतिकृतीच्या निर्मितीचे काम करत होता. त्यामुळे हा देखावा पूर्ण करण्यासाठी त्याला तब्बल एक महिन्याचा कालावधी लागला. जर संस्थानमधील ड्युटी नसती तर हा देखावा अवघ्या 15 दिवसांतच तयार झाला असता असे देवेंद्रने सांगितले. या संपूर्ण कामात त्याला त्याच्या आई-वडिलांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
"माझे वडील आणि मी साईबाबांच्या संस्थानमध्ये काम करतो. साईबाबाच आमचे पालनहार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून साईबाबांच्या विचारांचा आणि कार्याचा प्रचार-प्रसार व्हावा हेच माझे उद्दिष्ट आहे," अशी भावना देवेंद्र बेलदार यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, देवेंद्रने साकारलेल्या या सुंदर आणि आकर्षक देखाव्याची माहिती मिळताच त्याचे मित्र तसेच शिर्डीतील स्थानिक नागरिक हा देखावा पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने येत आहेत. साईबाबा समाधी मंदिराची हुबेहूब प्रतिकृती, त्यातील बारकावे आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने केलेली निर्मिती पाहून नागरिकांकडून देवेंद्रच्या या कलाकृतीचे कौतुक केले जात आहे.
गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून साईबाबांचा संदेश आणि त्यांचे विचार अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावेत. या उद्देशाने साकारण्यात आलेला हा देखावा शिर्डीतील गणेशोत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. शिर्डीतील सर्व ग्रामस्थ आणि साईभक्तांनी हा सुंदर देखावा आवर्जून पाहावा असे आवाहन कलाकार व साईभक्त देवेंद्र बेलदार यांनी केले आहे.
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