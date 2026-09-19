गणेशोत्सवात नाशिकमध्ये पुरीची अनुभूती; नाशिकमध्ये साकारली ओडिशातील पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेची प्रतिकृती
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने फड कुटुंबानं (Phad Family) आपल्या घरात ओडिशातील पुरी येथील जगप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेचा अत्यंत देखणा आणि अनोखा देखावा साकारला आहे.
Published : September 19, 2026 at 4:14 PM IST
नाशिक : अशोकनगर भागात राहणाऱ्या फड कुटुंबानं (Phad Family) यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त घरगुती गणेश देखाव्यात ओडिशातील जगप्रसिद्ध पुरी येथील श्री जगन्नाथ रथयात्रेचं (Jagannath Rath Yatra) सुंदर आणि हुबेहूब मिनिएचर स्वरूप साकारलं आहे. या देखाव्यात श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा माता यांचे तीनही रथ, नंदीघोष, तलध्वज आणि दर्पदलन अतिशय बारकाईने साकारण्यात आले आहेत. भक्तीमय वातावरणात रथ ओढणारे आणि उत्सवात तल्लीन झालेले भाविकही या देखाव्यामध्ये साकरण्यात आलेत. 8 बाय 6 फूट आकाराचा हा देखावा पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली आहे.
श्री जगन्नाथ रथयात्रेची आकर्षक मिनिएचरची प्रतिकृती : फड कुटुंबाकडून दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित भव्य देखावे सादर केले जातात. यंदा फड कुटुंबाच्या गणपतीचे 28 वे वर्ष असून, त्यांनी ओडिशामधील जगप्रसिद्ध पुरी येथील श्री जगन्नाथ रथयात्रेची आकर्षक मिनिएचर प्रतिकृती साकारली आहे. रथयात्रेत सहभागी झालेले भाविक तसंच आजूबाजूचा परिसरही मिनिएचर स्वरूपात साकारण्यात आला आहे.
तीन आठवड्यांत साकारला देखावा : दरवर्षी आम्ही वेगवेगळे विषय घेऊन त्यावर आधारित देखावे साकारतो. यंदा ओडिशातील जगप्रसिद्ध पुरी येथील श्री जगन्नाथ रथयात्रेचा देखावा साकारला आहे. रथयात्रा ज्या पद्धतीने साजरी केली जाते, त्याची हुबेहूब प्रतिकृती येथे साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा माता यांचे तीनही रथ साकारण्यात आलेत. तसंच रथयात्रेत सहभागी झालेले भाविक, नेते, पोलीस कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, फोटोग्राफर, पुजारी आणि स्वयंसेवक क्षण साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीन आठवड्यांत 8 बाय 6 फूट आकाराचा हा देखावा तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा देखावा पर्यावरणपूरक असून, थ्रीडी प्रिंटरच्या माध्यमातून स्वतः डिझाइन तयार करून मिनिएचर साकारण्यात आले आहेत, अशी माहिती विशाल फड यांनी दिली.
देखाव्याचे वैशिष्ट्ये -
- श्री जगन्नाथ पुरी यात्रेचा देखावा - आठ ते सहा फुटामध्ये देखावा.
- पर्यावरणपूरक शाडूची गणेश मूर्ती.
- श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा माता यांचा रथ.
- रथयात्रेत सहभागी व्यक्तींची थ्रीडी प्रिंटरच्या माध्यमातून डिझाईन करून मिनिएचर.
- तीन आठवड्यात देखावा तयार.
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