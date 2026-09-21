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गणेशोत्सवात शिर्डीत साकारली ‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’; पर्यावरणपूरक देखाव्यानं वेधलं भाविकांचं लक्ष

शिर्डीतील नागरे कुटुंबानं पर्यावरणपूरक साहित्यापासून साकारलेली ‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’ (Modak Factory) आकर्षण ठरत असून, वारली कलेसह अष्टविनायकांचे दर्शनही घडवत आहे.

Ganeshotsav
गणेशोत्सवात अवतरली उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 1:28 PM IST

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शिर्डी : महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव (Ganeshotsav) हा केवळ धार्मिक सण नसून कला, संस्कृती, सर्जनशीलता आणि कौटुंबिक उत्साहाचा महाउत्सव मानला जातो. गणेशोत्सवाच्या काळात घरोघरी तसंच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये दरवर्षी विविध विषयांवरील आकर्षक, कल्पक आणि संदेशात्मक देखावे साकारले जातात. यंदाच्या गणेशोत्सवात शिर्डीतील साहिच्छा अभिषेक नागरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी घरी साकारलेला ‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’ (Modak Factory) हा अनोखा आणि पर्यावरणपूरक देखावा भाविकांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’ : या आगळ्यावेगळ्या देखाव्यामागे एक कौटुंबिक आणि तितकीच सुंदर कल्पना आहे. नागरे यांच्या लहान मुलीची घरी बाल गणेशाची सुंदर मूर्ती आणण्याची इच्छा होती. तिच्या इच्छेचा मान राखत कुटुंबानं बाल गणेशाची मूर्ती निवडली. या मूर्तीच्या हातातील लहानसा मोदक पाहिल्यानंतर नागरे कुटुंबीयांना एका वेगळ्या संकल्पनेची कल्पना सुचली. गणपती बाप्पाचे वाहन असलेल्या मूषकराजाला अनेक गणेशोत्सवाच्या देखाव्यांमध्ये केवळ एका कोपऱ्यात बसलेले दाखवले जाते. मात्र, यंदा बाप्पाच्या या प्रिय वाहनालाच केंद्रस्थानी ठेवून काहीतरी आगळेवेगळे साकारण्याचा निर्णय नागरे कुटुंबीयांनी घेतला. त्यातूनच ‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’ ही संकल्पना साकारल्याची माहिती साहिच्छा नागरे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना कलाकार साहिच्छा नागरे (ETV Bharat Reporter)

देखाव्यासाठी पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर : या मोदक फॅक्टरीमध्ये उंदीरमामा विविध कामांमध्ये व्यग्र असल्याचं रंजक पद्धतीनं दाखवण्यात आलं आहे. काही उंदीर मोदकासाठी पीठ मळताना, काही पोळ्या पाऱ्या लाटताना, तर काही सुबक मोदक आणि स्वादिष्ट लाडू वळताना दिसतात. काही उंदीर तयार झालेले मोदक गरम कढईत तळतानाही दाखवण्यात आलेत. भातुकलीच्या खेळातील लहान-लहान भांडी आणि उपकरणांचा वापर करून हा देखावा अधिक जिवंत करण्यात आला आहे. संपूर्ण देखाव्याच्या निर्मितीत पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात आला आहे. प्लास्टिक तसंच पर्यावरणाला घातक वस्तूंचा वापर टाळण्यात आला असून उंदीर, मोदक, लाडू आणि भातुकलीची भांडी मातीपासून हाताने तयार करण्यात आली आहेत. त्यावर विविध रंगांच्या साहाय्याने आकर्षक रंगकाम करण्यात आले आहे. नागरे कुटुंबीयांनी स्वतः मेहनत घेऊन ही सजावट साकारली आहे.

Ganeshotsav
गणेशोत्सवात अवतरली उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी (ETV Bharat Reporter)

एकाच ठिकाणी अष्टविनायकांचे दर्शन : देखाव्याच्या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक वारली चित्रकला साकारण्यात आली आहे. या वारली कलेच्या चौकटीत अष्टविनायकांची छायाचित्रे सुबकपणे सजवण्यात आली आहेत. त्यामुळं बाल गणेशाच्या दर्शनासोबतच भाविकांना एकाच ठिकाणी अष्टविनायकांचे दर्शन घेण्याचा सुंदर योग लाभत आहे. साहिच्छा नागरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी साकारलेला हा ‘उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी’ देखावा सध्या परिसरात कौतुकाचा विषय ठरला आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच हा देखावा आकर्षित करत असून, उंदीर मामांची मोदक बनवण्याची लगबग विशेषतः मुलांना भावत आहे. कल्पकता, हस्तकला, संस्कृती आणि पर्यावरणपूरकतेची सुंदर सांगड घालणारा हा देखावा गणेशोत्सवातील सर्जनशीलतेचा आगळावेगळा नमुना ठरत आहे.

Ganeshotsav
उंदीर मामांची मोदक फॅक्टरी देखावा (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

मोदक फॅक्टरी
RAT MAMAS MODAK FACTORY
MODAK FACTORY
NAGARE FAMILY
GANESHOTSAV

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