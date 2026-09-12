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गणेशोत्सवातील डीजे-डॉल्बीच्या आवाजाची मानवाधिकार आयोगाकडून दखल!

पुण्यातील रहिवासी शरद केळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडं डीजेविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

Ganeshotsav DJ ban
गणेशोत्सव आणि डीजे वाद (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 9:51 PM IST

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पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेवर बंदी आणावी, यासाठी सातत्याने विद्यानंद बापट हे भूमिका मांडत आहेत. आता त्यांच्या या भूमिकेला पुणेकर नागरिकांचा देखील पाठिंबा मिळत असून, पुणेकर देखील रस्त्यावर आले आहेत. असं असताना पुण्यातील रहिवासी शरद केळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडं याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासह दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तक्रारीनुसार, सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मंडपांच्या बाहेर मोठ्या क्षमतेच्या ध्वनिवर्धकांच्या भिंती उभारल्या जातात. रात्री 10 वाजेची निर्धारित मर्यादा संपल्यानंतरही डीजे आणि डॉल्बी यंत्रणा सुरू ठेवल्या जात असल्याचा आरोप आहे. विसर्जन मिरवणुकांमध्येही अत्यंत तीव्र आवाज आणि कंपन निर्माण होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या आवाजाचा गर्भवती महिला, लहान मुले, रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तक्रारदाराने व्यक्त केली.

उत्सवादरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या लेझर किरणांमुळे डोळ्याला हानी पोहोचल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. वारंवार लेखी निवेदने देऊनही महापालिका आणि पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत शरद केळकर म्हणाले की, गेल्या 5 ते 7 वर्षांपासून नागरिक डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवत आहेत. मात्र, उत्सव जवळ आला की केवळ संबंधित यंत्रणा आणि मंडळांच्या बैठका होतात आणि 'पुण्याचे नाव मोठे करू, नियमांचे पालन करू' अशी आश्वासने दिली जातात, परंतु प्रत्यक्षात काहीच फरक पडत नाही. मोर्चे, निदर्शने किंवा ऑनलाइन याचिका यांना प्रशासनावर कोणतेही कायदेशीर बंधन नसते. त्यामुळे या विरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला.

'लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरी'च्या सहकार्याने मानवाधिकार आयोगाकडे सर्व नियमांचे उल्लंघन व पुण्यातील भीषण परिस्थिती मांडणारी सविस्तर तक्रार ईमेलद्वारे नोंदवली आणि आयोगाने प्राथमिक पाहणीत आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे नमूद करत तक्रार तातडीने स्वीकारली. त्यानंतर 'मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993' मधील कलम 12 अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली. मंडळाला पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन आठवड्यांत 'अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट' सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असं यावेळी शरद केळकर यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत नागरिक केवळ तक्रारी करत होते, पण आता या लढ्याला मानवाधिकार आयोगामुळे मजबूत कायदेशीर आधार मिळाला आहे. कायद्याच्या चौकटीत नोटीस जारी झाल्यामुळे आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित प्रशासनाला आयोगासमोर अधिकृत खुलासा व कारवाईचा अहवाल सादर करावाच लागेल.

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TAGGED:

PUNE DJ BAN
SHARAD KELKAR
HUMAN RIGHTS COMMISSION
पुणे गणेशोत्सव डीजे बंदी
GANESHOTSAV

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