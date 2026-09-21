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45 फुटी झाडातून प्रकटला 41 फुटी ‘इको ग्रीन गणेशा’; कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानने दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानने 41 फुटी ‘झाडातील बाप्पा’ साकारून वृक्षसंवर्धन, पर्यावरण रक्षण, प्राणी संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक विसर्जनाचा संदेश दिला आहे.

Ganeshotsav
भव्य इको ग्रीन गणेशा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 5:10 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : दरवर्षी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव (Ganeshotsav) साजरा करण्याचा संदेश देणाऱ्या कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे यंदाही आपली परंपरा कायम ठेवत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारा ‘झाडातील बाप्पा’ साकारला आहे. निसर्गाचं महत्त्व पटवून देणारा 45 फूट उंच झाडातून प्रगटलेला 41 फूट उंच ‘भव्य इको ग्रीन गणेशा’ (Eco Green Ganesha) हा नयनरम्य देखावा साकारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या 20 हजार रुपयांच्या खर्चात टाकाऊ आणि पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करून हा भव्य देखावा उभारण्यात आला आहे. मराठवाडा पुन्हा दुष्काळाच्या सावटाखाली असल्यानं वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धनाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी हा देखावा साकारण्यात आला आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याला एक वृक्ष भेट देण्यात येत असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे प्रमुख विलास कोरडे यांनी दिली.

झाडातून साकारला बाप्पा : 'कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान' च्या वतीनं यंदा देखील वृक्ष संवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी आकर्षक असा 'वृक्ष बाप्पा' साकारला आहे. या देखाव्यासाठी सुमारे 300 बांबूंच्या कामट्यांचा वापर करण्यात आला असून, 41 फूट उंच सोनेरी रंगाची आकर्षक ‘ग्रीन गणेश’ मूर्ती 45 फूट उंच झाडामध्ये विराजमान करण्यात आली आहे. तसेच टाकाऊ कार्पेटचा वापर करून 12 फूट उंच आणि 40 फूट लांब डोंगर-दऱ्यांची प्रतिकृती तयार करण्यात आली आहे. या डोंगरातून वाहणारा पाण्याचा खळाळता झरा 10 फूट आकाराच्या कृत्रिम शेततळ्यात साचताना दाखवण्यात आला आहे. जो उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेत आहे. वृक्ष लागवड आणि संवर्धन गरजेचं झाल्यानं यंदा हा अनोखा देखावा साकारण्यात आला आहे. निसर्गात देव असतो असं मानलं जातं, त्यामुळं प्रत्येक वृक्षात बाप्पाचं रूप असून त्यांचं संवर्धन केलं पाहिजे असा संदेश देत असल्याची माहिती कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानचे प्रमुख विलास कोरडे यांनी दिली.

Ganeshotsav
कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान तर्फे इको ग्रीन गणेशा देखावा सादर (ETV Bharat Reporter)

सामाजिक संदेश देणारा देखावा : निसर्ग संवर्धनाचा उद्देश ठेवून या देखाव्यात विविध सामाजिक संदेश देण्यात आले आहेत. ‘वृक्ष वाचवा’ या संदेशासाठी 5 फूट उंच बालगणेश 25 फूट उंच वृक्षाला आलिंगन देताना दाखवण्यात आला आहे. ‘पृथ्वी संरक्षण’ या संदेशासाठी कृत्रिम शेततळ्यात 4 फूट उंच बालगणेश पृथ्वी आणि निसर्गाच्या रक्षणाचे आवाहन करताना दाखवण्यात आला आहे. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी 12 फूट उंच गाय आणि वासरू, तसेच कासव, हरीण, बगळा आणि मोर आदी प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यातून मुक्या प्राण्यांवर प्रेम करण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. तसेच इको-फ्रेंडली विसर्जनाचा संदेश देताना गणेशोत्सवात शाडूच्या मातीच्या मूर्तींचाच वापर करावा आणि मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम हौदांमध्ये करावे, असे आवाहन करण्यात आलं आहे. प्रतिष्ठानची शाडूची गणेशमूर्तीही तयार करण्यात आलेल्या कृत्रिम तळ्यात विसर्जित केली जाणार आहे. त्याच बरोबर ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’, ‘वसुंधरेसाठी पर्यावरण जतन करा’, ‘प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर टाळा’ तसेच ‘आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवा’ असा संदेश या देखाव्यातून देण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया देताना विकास कोरडे (ETV Bharat Reporter)

वृक्ष देऊन जोडप्यांचे स्वागत : मराठवाड्यात पर्जन्यमान अनिश्चित असल्यानं दुष्काळाचं संकट पाहायला मिळत आहे. निसर्गाचं संरक्षण केल्यास या परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते, असा संदेश देण्यासाठी ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. वृक्ष बाप्पाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याचे वृक्ष देऊन स्वागत केले जात आहे. प्रत्येकाने दरवर्षी किमान पाच झाडे लावावीत, तसेच प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर टाळावा, समाजकार्य व माणुसकी जपावी, अशी लेखी प्रतिज्ञा घेण्यात येत असल्याची माहिती कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्या प्रमुख अलका कोरडे यांनी दिली.

Ganeshotsav
झाडातून प्रगटलेला 41 फुटी “ भव्य इको ग्रीन गणेशा “ (ETV Bharat Reporter)

यापूर्वीही साकारले भव्य पर्यावरणपूरक देखावे : वृक्ष गणेश हा राज्यातील एकमेव भव्य असा नावीन्यपूर्ण देखावा असल्याचा दावा प्रतिष्ठानचे प्रमुख विलास कोरडे यांनी केलाय. कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानने यापूर्वीही पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारे अनेक नावीन्यपूर्ण देखावे साकारले आहेत. यामध्ये 21 फुटी भारत गणेश, 120 फुटी शेततळ्यातील तरंगता गणेश, 2 एकर क्षेत्रावर साकारलेला महा ग्रीन गणेश, 70 फुटी चांद्रयान आणि 60 फुटी झुल्यावरचा गणेश यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय अनेक पुरस्कार प्रतिष्ठानला मिळाल्याची माहिती विलास कोरडे यांनी दिली. यंदाचा देखावा साकारण्यासाठी अध्यक्ष विलास कोरडे, कार्याध्यक्ष अविराज कोरडे, अलका कोरडे, संजय राठोड, लता अनिल गावंडे, सविता अच्युत कुलकर्णी, प्रल्हाद गायकवाड, ज्ञानेश्वर सागरे, नथुराम नरवाडे, सचिन जोहरे आणि मजहर मंडीवाला यांनी सलग तीन आठवडे परिश्रम घेतले.

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TAGGED:

इको ग्रीन गणेशा
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