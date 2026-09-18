45 वर्षांची परंपरा, 'कलकल ग्रुप'चा इतिहास जपण्याचा उपक्रम; यंदाची प्राचीन शिवस्वरूप शीर्षासनातील दुर्मिळ गणेशमूर्ती चर्चेत
मंगळवार पेठ परिसरातील 'कलकल ग्रुप' या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने साकारलेली अत्यंत दुर्मिळ आणि प्राचीन शिवस्वरूपातील शीर्षासनातील गणेशमूर्ती यंदाचा मुख्य आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Published : September 18, 2026 at 2:45 PM IST
कोल्हापूर - यंदाच्या गणेशोत्सवात करवीर नगरीतील सांस्कृतिक वातावरण आणि विविध देखावे गणेशभक्तांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मंगळवार पेठ परिसरातील 'कलकल ग्रुप' या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने साकारलेली अत्यंत दुर्मिळ आणि प्राचीन शिवस्वरूपातील शीर्षासनातील गणेशमूर्ती यंदाचा मुख्य आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. 1982 साली स्थापन झालेल्या या मंडळाला जवळपास 45 वर्षे पूर्ण झाली असून, 2001 सालापासून महाराष्ट्रातील तसेच भारतात इतरत्र मंदिरांमध्ये लपलेला प्राचीन इतिहास गणेशभक्तांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न हे मंडळ करत आहे.
आजवर अनेक प्राचीन संकल्पना - कोल्हापुरातील कलकल ग्रुपने यापूर्वीही अनेक प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तींच्या प्रतिकृती साकारल्या आहेत. साधारण 2001 सालापासून विविध रूपातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक गणेश मूर्तींच्या प्रतिकृती मंडळाने गणेशोत्सवावेळी आणल्या होत्या. यापैकी बऱ्याच गणेश मूर्तींची दूरवर पसरली होती. विशेष म्हणजे आजवरच्या या सर्व गणेशमूर्ती कोल्हापुरातीलच कुंभार बांधवांकडून मंडळाने घडवून घेतलेल्या आहेत. यामध्ये गतवर्षी 2025 साली मंडळाने कुंडल येथील एका मुखाला पाच धड असलेल्या श्रीकृष्ण रूपातील गणेशमूर्तीची स्थापना केली होती, जी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झाली होती. तसेच 2024 मध्ये हैदराबाद आणि 2023 मध्ये मध्यप्रदेशातील प्राचीन गणेशमूर्ती साकारण्यात आल्या होत्या. या व्यतिरिक्त मंडळाकडून अनेक सामाजिक कामेही करण्यात आलेली आहेत. 2021 साली कोल्हापुरात आलेल्या महापुरानंतर गरीब आणि गरजू कोल्हापूरकरांना मंडळाकडून मोफत घरगुती गणेश मूर्तींचे वाटपही करण्यात आले होते. त्याचबरोबर इतर आरोग्य शिबिर हे रक्तदान शिबिरे मंडळाकडून घेतली जातात.
यंदा 'योगेश्वर शक्तीश्वर' शिवमुद्रेची संकल्पना - मंडळाचे सदस्य निखिल माने यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, यंदा मंडळाने आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील यनामथूर (यनम दुर्रू) येथील प्राचीन श्री शक्तीश्वर स्वामी मंदिरातील मूर्ती साकारली आहे. पौराणिक कथेनुसार, प्राचीन काळात राक्षसांच्या त्रासाला कंटाळून ऋषीमुनी शंकराकडे मदतीसाठी आले असता, भगवान शंकरांनी योगमुद्रेत शीर्षासन करून पिंडीला कवटाळले होते. त्याच वेळी पार्वती देवीने युद्धाची परिस्थिती शांत होत असल्याचे सांगत संयम ठेवण्याचा संदेश दिला होता. या अद्वितीय घटनेनुसार, मूर्तीमध्ये भगवान शिव डोके खाली आणि पाय वर अशा शीर्षासनाच्या स्थितीत असून त्यांचे डोळे झाकलेले आहेत. शिवांच्या शेजारी आदिशक्ती पार्वती देवी बसलेल्या असून त्यांच्या मांडीवर बाल कार्तिकेयन (कुमारस्वामी) विराजमान आहेत. शिव म्हणजे योग, पार्वती म्हणजे शक्ती आणि कुमार म्हणजे बालरूप असा या त्रिवेणी रूपाचा आध्यात्मिक अर्थ या शिल्पातून व्यक्त होतो.
कोल्हापूरकरांसाठी 'गणपतीचे पहिले पाऊल' - यंदाच्या वर्षी मंडळाने आणखी एक विशेष संकल्पना म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथील 'कड्यावरचा गणपती' मंदिरातील शिळेवर पूजल्या जाणाऱ्या 'गणपतीच्या पहिल्या पावलाची' भव्य प्रतिकृती साकारली आहे. पृथ्वीवर आगमन करताना गणरायाने पहिले पाऊल आंजर्लेच्या भूमीत ठेवले, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. त्याचेच स्वरूप म्हणून कासवाच्या पाठीवर असलेले भव्य प्रतिकृती मंडळाने यंदा कोल्हापूरकरांच्या दर्शनासाठी ठेवली आहे.
दरम्यान, शहरात विविध मंडळांनी महिला अत्याचार, पर्यावरण रक्षण, आर्थिक फसवणूक आणि सामाजिक विषयांवर सजीव देखावे सादर केले आहेत. अशा वातावरणात कलकल ग्रुपचा हा पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारसा दाखवणारा उपक्रम दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही कोल्हापूरकरांच्या विशेष पसंतीस उतरत आहे.
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