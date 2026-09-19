पुण्यातील हुतात्मा बाबू गेनू मंडळात साकारली 'सोमनाथ मंदिरा'ची भव्य प्रतिकृती
पुण्यातील प्रसिद्ध हुतात्मा बाबू गेनू मंडळनं (Hutatma Babu Genu Mandal) यंदाच्या गणेशोत्सवात गुजरातच्या ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिराची भव्य आणि हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे.
Published : September 19, 2026 at 5:42 PM IST
पुणे : शहरातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, गणेशोत्सव पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येनं गर्दी करत आहेत. पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील मानाचे तसंच विशेष गणपतींच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. नवसाचा गणपती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुतात्मा बाबू गेनू मंडळाच्या वतीनं यंदा गुजरातमधील जगप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराची हुबेहूब प्रतिकृती (Somnath Temple) साकारण्यात आलीय. ही प्रतिकृती पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येनं गर्दी करत आहेत.
प्रतिकृती साकारण्यासाठी लागले तीन महिने : नवसाचा गणपती म्हणून पुण्यातील मंडई येथील हुतात्मा बाबू गेनू मंडळाची ओळख आहे. दिवंगत ज्येष्ठ कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांचे सहकारी हेमंत भाटकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सोमनाथ मंदिराची ही भव्य प्रतिकृती साकारली आहे. या प्रतिकृतीची लांबी 120 फूट, रुंदी 40 फूट आणि उंची 80 फूट आहे. मंदिराच्या उभारणीत तब्बल 32 भव्य खांब आणि 16 सुबक कमानींची रचना करण्यात आली आहे. ही प्रतिकृती साकारण्यासाठी जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी लागला.
भाविकांनी दिलेल्या प्रेमातून मिळाली ओळख : यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे म्हणाले की, 1930च्या स्वदेशी आंदोलनात परदेशी मालाच्या ट्रकसमोर स्वतःच्या प्राणांची आहुती देणारे थोर स्वातंत्र्यसैनिक हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या बलिदानाच्या स्मृती जतन करण्यासाठी 1970मध्ये मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मंडळाच्यावतीनं वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. “नवसाचा गणपती म्हणजे केवळ बसून राहणं किंवा ‘दे रे हरी, पलंगावरी’ असा विचार करणं नव्हे. यात कोणतीही अंधश्रद्धा नसून, माणसानं स्वतःचं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजे. प्रामाणिकपणे कष्ट आणि प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्या कष्टांना ईश्वराच्या आशीर्वादाची जोड मिळावी, अशी प्रार्थना करणं म्हणजे नवस. आपण केलेल्या सत्कर्माला आणि कष्टांना यश मिळावं, यासाठी भाविक बाप्पाकडं प्रार्थना करतात. भाविकांनी दिलेल्या अलोट प्रेमातूनच बाप्पाची ओळख ‘नवसाचा गणपती’ म्हणून निर्माण झाली आहे,” असं मारणे यांनी सांगितलं.
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