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बळीराजाला मदत करा, विसर्जन मिरवणुकीच्या रथावर भाजीपाला ठेवत लोकमान्य टिळकांच्या पणतूच गणेश भक्तांना आवाहन

श्री केसरी वाडा गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं विसर्जन मिरवणुकीत रथावर पालेभाज्या ठेवत बळीराजाच्या मदतीला गणेश भक्तांनी यावं असं आवाहन लोकमान्य टिळकांचे पणतू रोहित टिळक यांनी केलं.

विसर्जन मिरवणुकीच्या रथावर भाजीपाला ठेवत लोकमान्य टिळकांच्या पणतूच गणेश भक्तांना आवाहन
विसर्जन मिरवणुकीच्या रथावर भाजीपाला ठेवत लोकमान्य टिळकांच्या पणतूच गणेश भक्तांना आवाहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 3:18 PM IST

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पुणे - पुण्याची वैभवशाली परंपरा असलेल्या गणेश उत्सवाची सांगता यंदा पारंपरिक पद्धतीने होत असून गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरयाच्या जयघोषात आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाला पुणेकर निरोप देत आहेत. पुण्यातील सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला पुण्यातील महात्मा फुले मंडई इथून सुरुवात झाली आहे.



राज्यात यंदा पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानं मराठवाडा तसंच विदर्भात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. असं असताना मानाचा पाचवा श्री केसरी वाडा गणेशोत्सव सार्वजनिक मंडळाच्या वतीनं यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत विसर्जन रथावर पालेभाज्या ठेवत अडचणीत आलेल्या बळीराजाच्या मदतीला गणेश मंडळ तसंच गणेश भक्तांनी यावं असं आवाहन केसरी वाडा गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष तसंच लोकमान्य टिळकांचे पणतू रोहित टिळक यांनी केलं आहे.


यावेळी ईटीव्ही भारतशी बोलताना रोहित टिळक म्हणाले की, सध्या राज्यात बळीराजा अडचणीत असून अनेक ठिकाणी कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानं दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून आम्ही विसर्जन मिरवणुकीच्या रथावर पालेभाज्या ठेवत गणेश भक्तांना आवाहन करत आहोत की त्यांनी बळीराजाला मदत करावी तसंच पुण्यातील गणेशोत्सव हे पारंपरिक पद्धतीनेच व्हावे आणि पुणेकरांची जी इच्छा आहे त्याप्रमाणेच गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक पद्धतीने काढावी असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. यंदा सर्वत्रच गणेशोत्सवात विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेवरुन चर्चा होत आली. तसंच शेवटपर्यंत डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या विरोधात बहुतांश पुणेकरांनी त्यांना साद दिल्यानं यंदाचा गणेशोत्सव चांगलाच गाजला.

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TAGGED:

LOKMANYA TILAKS GREAT GRANDSON
गणेशोत्सव
रोहित टिळक
GANESHOTSAV

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