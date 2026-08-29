गणेशोत्सवाचा वाद मिटला, पुणेकर आणि गणेश मंडळे आली एकत्र
प्लाझ्मा, लेझर लाईट यांना बंदी असावी अशी भूमिका घेऊन असून येत्या काळात प्रशासन पोलीस प्रशासन सर्व जाती धर्मातील लोकांनी एकत्रित येत समन्वय समिती स्थापन होईल.
Published : August 29, 2026 at 10:52 PM IST
पुणे - पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून आगामी दहीहंडी उत्सव आणि गणेशउत्सवाच्या निमित्ताने डीजे संदर्भात मोठा गदारोड पाहायला मिळाला. डीजेवर बंदी आणावी तसंच डीजे मुक्त गणेशोत्सव व्हावा अशी ठाम भूमिका नागरिकांनी घेतली तर उद्या पुणेकर नागरी मनाच्या वतीनं जन प्रबोधन सभा देखील होणार होती. मात्र आता पुणेकर नागरी मंच आणि गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांची एकत्रित बैठक होत उद्या होणारं आंदोलन रद्द झालं असून उत्सव कार्यकर्ते तसंच सामान्य नागरीक एकत्र आले आहे.
उद्या पुणेकर नागरिकांच्या वतीनं डीजेमुक्त उत्सव यासंदर्भात आंदोलन करण्यात येणार होतं मात्र आज गणेशोत्सव मंडळातील कार्यकर्ते आणि कृती समितीतील पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर उद्याचं आंदोलन रद्द करत पुणेकर आणि गणेश मंडळं हे आता एकत्र आले आहेत.
यावेळी पुणेकर नागरी मंचाचे सौरभ वीरकर म्हणाले की, समस्त पुणेकर नागरिकांच्या वतीनं उद्या जी जनप्रबोधन सभा होणार होती त्याला पोलिसांची परवानगी मिळाली नसल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. तसंच गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची तीन ते चार तास चर्चा देखील झाली यात नागरिकांचं म्हणणं काय आणि गणेश मंडळांची काय भूमिका या संदर्भात तीन ते चार तास चर्चा झाली आणि यात तोडगा निघाला आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते परेश खांदवे म्हणाले की, गणेश उत्सव कार्यकर्ते तसंच सामान्य नागरीक एकत्र आलेत. सर्व समाजाच्या समस्या एकत्रित मिळून सोडवणे हाच अजेंडा ह्यापुढे राहणार आहे आणि प्रेशर मीड, प्लाझ्मा, लेझर लाईट यांना बंदी असावी अशी आमची सर्वांची भूमिका असून येत्या काळात प्रशासन पोलीस प्रशासन तसंच सर्व जाती धर्मातील लोकांनी एकत्रित येत एक समन्वय समिती स्थापन करून वर्षभरातील सर्व सण उत्सव संदर्भात एक नियमावली येत्या काळात बनवण्यात येणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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