अष्टविनायक यात्रा : साडेचारशे वर्षांची सेवा परंपरा; रांजणगावच्या महागणपतीची जाणून घ्या आख्यायिका
रांजणगावचा महागणपती अष्टविनायकांपैकी प्रमुख तीर्थक्षेत्र असून, प्राचीन परंपरा, पालखी सोहळा, एक गाव-एक गणपती आणि आधुनिक दर्शन व्यवस्थेमुळे यात्रेत भक्तीचा जल्लोष पाहायला मिळतो. बातमीदार राजू वरभुवन
Published : September 22, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 8:36 PM IST
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात वसलेलं रांजणगाव हे अष्टविनायकांपैकी एक महत्त्वाचं तीर्थक्षेत्र आहे. श्री महागणपतीच्या पवित्र वास्तव्यामुळं रांजणगावला महाराष्ट्राच्या धार्मिक नकाशावर विशेष स्थान प्राप्त झालं आहे. ‘महागणपती नवसाला पावतो’, अशी भाविकांची श्रद्धा असून, त्यामुळं वर्षभर महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतून भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. गणेशोत्सवाच्या काळात मात्र रांजणगावचं रूपच बदलून जातं. मंदिर परिसर भक्तांच्या गर्दीनं फुलून जातो आणि संपूर्ण परिसर ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषानं दुमदुमून जातो. दहा
उगवत्या सूर्याची किरणे थेट महागणपतीच्या मूर्तीवर : रांजणगावच्या महागणपती मंदिराला प्राचीन आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. मंदिर पूर्वाभिमुख असून, मंदिराची बांधणी अशा पद्धतीनं करण्यात आली आहे की, विशिष्ट काळात उगवत्या सूर्याची किरणे थेट महागणपतीच्या मूर्तीवर पडतात. सूर्यकिरणांनी उजळलेली शेंदूर लेपलेली महागणपतीची मूर्ती पाहणं हा भाविकांसाठी एक वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव मानला जातो. गाभाऱ्यात डाव्या सोंडेची, आसनमांडी घातलेली आणि रुंद कपाळाची रेखीव मूर्ती असून, तिच्या दोन्ही बाजूंना ऋद्धी-सिद्धी आहेत.
महागणपतीची आख्यायिका : महागणपतीच्या मूळ मूर्तीबाबतही एक प्राचीन समज प्रचलित आहे. सध्याची मूर्ती ही दर्शनी मूर्ती असून, तळघरात ‘महोत्कट’ नावाची मूळ मूर्ती असल्याचं सांगितलं जातं. या मूर्तीला दहा सोंडा आणि वीस हात असल्याची आख्यायिका आहे. स्वयंभू मूर्ती असल्यानं ती हलवता येत नाही, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळं धार्मिक सोहळे, पालखी आणि गणपती विवाह यांसारख्या परंपरांसाठी पेशव्यांच्या काळात पंचधातूच्या मूर्ती तयार करून घेण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.
माधवराव
अशी झाली गजाननाची स्थापना : रांजणगावच्या महागणपतीला त्रिपुरासुराच्या वधाची आख्यायिका जोडलेली आहे. त्रिपुरासुराचा वध करण्यापूर्वी भगवान शंकरांनी गणपतीचं स्मरण केलं आणि त्यानंतर त्रिपुरासुराचा वध केला, अशी धार्मिक कथा सांगितली जाते. शंकरांनी गणपतीचं स्मरण करून ज्या ठिकाणी गजाननाची स्थापना केली, तेच ठिकाण पुढे रांजणगाव म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळं या क्षेत्राला धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
पेशव्यांनी बांधला गाभारा : पेशवेकाळात रांजणगावच्या महागणपतीला विशेष महत्त्व होतं. युद्ध मोहिमेवर जाताना पेशवे येथे थांबून गणपतीचं दर्शन घेत, पूजा-अभिषेक, होम-हवन आणि यज्ञ करत असल्याचं सांगितलं जातं. युद्धात विजय मिळाल्यानंतरही ते महागणपतीच्या दर्शनासाठी येत असत. पूर्वी मंदिराचे स्वरूप साधं होतं. पुढे पेशव्यांनी गाभारा बांधून दिला, तर सरदार किबे यांनी सभामंडप आणि ओवऱ्यांचे बांधकाम केल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळं आजच्या मंदिराच्या वास्तूला पेशवेकालीन इतिहासाचीही जोड मिळते.
नवस पूर्ण पूर्ण झाल्याचं भाविक सांगतात : याच ऐतिहासिक आणि धार्मिक परंपरेचा जवळून परिचय करून देताना विभावरी नितीन देव यांनी महागणपतीच्या सेवेशी जोडलेल्या आपल्या कुटुंबाच्या दीर्घ परंपरेची माहिती दिली. त्यांच्या पूर्वजांकडून गेल्या साडेचारशे वर्षांहून अधिक काळ महागणपतीची सेवा केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पेशव्यांच्या काळात पूजा, आरती, नैवेद्य आणि उत्सवाची व्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी सनद आणि इनाम स्वरूपात गावांची व्यवस्था करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुढे काळानुसार या व्यवस्थेचे रूपांतर देवस्थान ट्रस्टमध्ये झाले. मात्र महागणपतीची सेवा, धार्मिक विधी आणि परंपरा आजही श्रद्धेने सुरू आहेत. भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर अनेक भाविक पुन्हा मंदिरात येतात, पेढे अर्पण करतात आणि आपला नवस पूर्ण झाल्याचं सांगतात, असा अनुभवही विभावरी नितीन देव यांनी व्यक्त केला.
गावाच्या एकतेचे आणि श्रद्धेचे केंद्र : महागणपतीच्या सेवेशी जोडलेल्या या परंपरेबरोबरच रांजणगावमध्ये ‘एक गाव, एक गणपती’ ही अनोखी परंपराही जपली जाते. गावातील नागरिक आपल्या घरात स्वतंत्र गणपतीची प्रतिष्ठापना न करता गावच्या महागणपतीच्या उत्सवात सहभागी होतात. ‘गावचा मोरया गावातच’ ठेवण्याची ही भावना आजही ग्रामस्थांच्या मनात कायम आहे. त्यामुळं महागणपती हा केवळ मंदिरातील देव नसून संपूर्ण गावाच्या एकतेचे आणि श्रद्धेचे केंद्र बनला आहे.
यात्रेसाठी काटेकोर नियोज : यंदाच्या यात्रेसाठी देवस्थान ट्रस्ट आणि प्रशासनाकडून मोठी तयारी करण्यात आली आहे. 12 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या यात्रेत मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होण्याची शक्यता आहे. चार द्वारांची परंपरा असून, यंदा दुसरे आणि तिसरे द्वार एकाच दिवशी येत असल्यानं भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन अधिक काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे.
मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई : रांजणगाव देवस्थान ट्रस्टच्या अध्यक्षा स्वाती दत्तात्रय पाचूनकर पाटील यांनी सांगितलं की, यात्रेदरम्यान भाविकांना सुलभ आणि सुरक्षित दर्शन मिळावं यासाठी देवस्थान ट्रस्टकडून सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे. दर्शनमार्ग, पार्किंग, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा आणि वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावटही करण्यात येणार आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन दर्शन व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
सुरक्षा रक्षक आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या टीम सज्ज : देवस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष संदीप तुकाराम दौडंकर यांनी सांगितलं की, यात्रेदरम्यान भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. देवस्थान ट्रस्टसोबत पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, महावितरण, अग्निशमन दल, सुरक्षा रक्षक आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या टीम सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. यात्रेच्या काळात कोणत्याही भाविकाला गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तातडीनं वैद्यकीय मदतीसाठी विशेष व्यवस्था : यात्रेदरम्यान आरोग्य व्यवस्थेवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. डॉक्टरांची टीम, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि आवश्यक संख्येने स्टाफ तैनात करण्यात आला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवण्यात आल्या आहेत. दर्शनाच्या रांगेत एखाद्या भाविकाला अस्वस्थ वाटल्यास किंवा रक्तदाब, हृदयविकारासारखी समस्या उद्भवल्यास तातडीनं वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. जवळच्या रुग्णालयांचे संपर्क क्रमांकही उपलब्ध ठेवण्यात आले आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी भाविकांच्या आरोग्याकडं लक्ष दिलं जाणार आहे.
गावांमध्ये पालखीचे उत्साहात स्वागत : ग्रामस्थ निलेश फकडकर यांनी सांगितलं की, पालखी सोहळा आणि यात्रेदरम्यान ग्रामस्थ मोठ्या उत्साहानं भाविकांच्या सेवेत सहभागी होतात. कळते, निमगाव, गणिगाव आणि सोनेसांगवी या गावांमध्ये पालखीचे उत्साहात स्वागत केलं जातं. भाविकांसाठी प्रसाद, पाणी आणि धार्मिक कार्यक्रमांची व्यवस्था केली जाते. ग्रामस्थ रात्रीपासूनच भाविकांच्या सेवेसाठी कार्यरत राहतात. महागणपतीच्या दर्शनासाठी दूरवरून येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला चांगला अनुभव मिळावा, यासाठी स्थानिक नागरिकही पुढाकार घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पालखीची परंपरा : रांजणगावच्या महागणपती उत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पालखीची परंपरा. चार दिवस चार गावांमध्ये पालखी सोहळा पार पडतो. प्रत्येक गावात पालखीचे मोठ्या भक्तिभावाने स्वागत केले जाते. कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम, प्रसाद आणि पाणीसेवेच्या माध्यमातून भाविकांची सेवा केली जाते. या परंपरेतून धार्मिक श्रद्धेसोबतच ग्रामस्थांमधील एकोपा आणि सेवाभावही दिसून येतो.
भाविकांसाठी दर्शनाची व्यवस्था : यात्रेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ठराविक कालावधीत भाविकांना महागणपतीच्या मूर्तीला स्पर्श करून थेट दर्शन घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळं या काळात भाविकांची मोठी गर्दी होते. गावातील भाविकांसाठी स्वतंत्र दर्शनरांग ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच परराज्य आणि परदेशातून येणाऱ्या भाविकांसाठीही दर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महागणपती नवसाला पावतो : महागणपतीवरील श्रद्धा भाविकांच्या अनुभवातूनही स्पष्ट होते. देवळाली परिसरातील भाविक दीपक पवार यांनी सांगितलं की, त्यांच्या कुटुंबाच्या दोन-तीन पिढ्या रांजणगावच्या महागणपतीच्या दर्शनासाठी येत आहेत. आजोबा, वडील आणि आता ते स्वतः कुटुंबासह महागणपतीचं दर्शन घेत आहेत. वर्षातून दोन-तीन वेळा ते रांजणगावला येतात. महागणपती नवसाला पावतो, अशी त्यांची श्रद्धा असून, मनोकामना पूर्ण झाल्याचा अनुभवही त्यांनी सांगितला. मंदिरातील पूजा, आरती आणि दर्शनाची व्यवस्था चांगली असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
रांजणगावच्या व्यवस्थेचं केलं कौतुक : दमनहून अष्टविनायक दर्शनासाठी आलेल्या भाविक तोरणबेन लालुभाई पटेल यांनीही रांजणगावच्या व्यवस्थेचं कौतुक केलं. इतक्या दूरवरून आल्यानंतर अतिशय व्यवस्थित आणि समाधानकारक दर्शन झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. भाविकांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी देवस्थान ट्रस्ट आणि स्थानिक नागरिकांचे आभार मानले. देश सुरक्षित राहावा आणि सर्वांचं कल्याण व्हावं, अशी प्रार्थना केल्याचं सांगत त्यांनी ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष केला.
सेवा आणि दर्शन व्यवस्था उत्कृष्ट : पुण्याहून आलेले भाविक युवराज कदम यांनी रांजणगावचं वातावरण अत्यंत पावन आणि शांत असल्याचं सांगितलं. महागणपतीचे दर्शन घेतल्यानंतर मन प्रसन्न झाले असून, सर्वांचं कल्याण व्हावं, अशी प्रार्थना त्यांनी केली. भाविकांसाठी करण्यात आलेली सेवा आणि दर्शन व्यवस्था उत्कृष्ट असून दर्शन घेताना कोणतीही अडचण आली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महागणपतीशी जोडलेल्या प्राचीन आख्यायिका : रांजणगावचा महागणपती त्यामुळं केवळ अष्टविनायकांपैकी एक धार्मिक स्थान नाही, तर श्रद्धा, इतिहास, परंपरा आणि सेवाभाव यांचा सुंदर संगम आहे. पेशवेकालीन इतिहासाची साक्ष देणारे मंदिर, महागणपतीशी जोडलेल्या प्राचीन आख्यायिका, साडेचारशे वर्षांहून अधिक काळाची सेवा परंपरा, चार गावांचा पालखी सोहळा, ‘एक गाव, एक गणपती’ची अनोखी परंपरा आणि भाविकांच्या मनातील अढळ श्रद्धा यामुळं रांजणगावचं महत्त्व अधिकच वाढतं.
रांजणगावमध्ये भक्तीचा जल्लोष : यात्रेच्या काळात प्रशासन आणि देवस्थान ट्रस्टकडून करण्यात येणाऱ्या नियोजनासोबतच ग्रामस्थांचा सेवाभाव या उत्सवाचे खरे वैशिष्ट्य ठरतो. दूरदूरवरून आलेल्या भाविकांना सुरक्षित आणि सुलभ दर्शन मिळावे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी आणि धार्मिक वातावरणात उत्सव पार पडावा, यासाठी सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत आहेत. त्यामुळं यंदाही रांजणगावमध्ये भक्तीचा जल्लोष आणि सेवाभावाचा अनुभव भाविकांना घेता येणार आहे.
लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू : शेकडो वर्षांची परंपरा जपत आधुनिक व्यवस्थेचा स्वीकार करणारा रांजणगावचा महागणपती आजही लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे. नवसाला पावणाऱ्या या गणरायाच्या चरणी नतमस्तक होत प्रत्येक भाविकाच्या मनात एकच भावना असते. आपल्या कुटुंबाचे, समाजाचे आणि देशाचे कल्याण व्हावे. याच भक्तिभावाने रांजणगावचा परिसर पुन्हा एकदा ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषाने दुमदुमणार आहे.
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