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सोन्यात साकारले 291 सूक्ष्म गणपती; 0.75 मिलीमीटरचा बाप्पा ठरतोय आकर्षण; कलाकार भगवानदास खरोटेंची कलाकृती

नाशिकचे सुवर्णकलाकार भगवानदास खरोटे यांनी 291 सूक्ष्म गणेशमूर्ती साकारल्या असून, 0.75 मिलीमीटरची मूर्ती विशेष आकर्षण ठरली आहे. कपिल भास्कर यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

जगातील सर्वात सुक्ष्म 0.76 मिलीमीटरची सुवर्ण गणेशमूर्ती
जगातील सर्वात सुक्ष्म 0.76 मिलीमीटरची सुवर्ण गणेशमूर्ती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 8:42 PM IST

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नाशिक : नाशिकमधील सुवर्णकलाकार भगवानदास खरोटे (Bhagwandas Kharote) यांनी विविध आकारांतील तब्बल 291 सूक्ष्म सुवर्ण गणेशमूर्ती साकारल्या (Miniature Gold Ganesha Idols) आहेत. यामध्ये सर्वाधिक सूक्ष्म 0.76 मिलीमीटर आकाराची गणेशमूर्ती असून, ही मूर्ती भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे.

जगातील सर्वात सुक्ष्म 0.76 मिलीमीटरची सुवर्ण गणेशमूर्ती (ETV Bharat Reproter)

सर्वाधिक सूक्ष्म आकाराची गणेशमूर्ती : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात राहणारे सुवर्णकलाकार भगवानदास खरोटे गेल्या 32 वर्षांपासून सूक्ष्म गणेशमूर्ती घडवण्याची कला जपत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी शेकडो सूक्ष्म सुवर्णमूर्ती साकारल्या आहेत. यामध्ये 0.75 मिलीमीटर आकाराची सर्वाधिक सूक्ष्म गणेशमूर्ती, तसेच अवघ्या सव्वा चौरस इंच जागेत विविध भावमुद्रा असलेल्या 256 गणेशमूर्तींची कलाकृतीचा समावेश आहे. याशिवाय तबला, हार्मोनियम, सतार, शहनाई आदी वाद्ये वाजवणाऱ्या सूक्ष्म गणेशमूर्तीही त्यांनी साकारल्या आहेत. विशेष म्हणजे खरोटे यांनी या नॅनो गणेशमूर्ती साकारताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न करता पारंपरिक पद्धतीने आणि मानवी हस्तकौशल्याच्या जोरावर या कलाकृती घडवल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी सूक्ष्म अवजारेही त्यांनी स्वतः तयार केली आहेत. त्यांच्या नावावर आतापर्यंत चार जागतिक विक्रम नोंदवले गेले आहेत.

Miniature Gold Ganesha Idols
सूक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat Reproter)

श्रद्धा, साधना आणि मानवी हस्तकौशल्याचा अद्भुत संगम : हे प्रदर्शन केवळ सोन्यात घडवलेल्या सूक्ष्म कलाकृतींचे प्रदर्शन नसून, श्रद्धा, साधना, तत्त्वज्ञान आणि मानवी हस्तकौशल्याचा अद्भुत संगम अनुभवण्याची संधी देणारे आहे. प्रत्येक सूक्ष्म गणेशमूर्तीमागे केवळ कलाकाराचा हात नसून एक संकल्पना, विचार, भावना आणि अनेक वर्षांची अखंड साधना आहे. या प्रत्येक गणेशमूर्तीची निर्मिती शुभ मुहूर्तावर, विशिष्ट ध्येय आणि संकल्प मनात ठेवून मंत्रोच्चाराच्या वातावरणात करण्यात आल्याचं भगवानदास खरोटे यांनी सांगितलं. “या मूर्ती माझ्यासाठी केवळ कलाकृती नसून माझ्या श्रद्धेची, चिंतनाची आणि साधनेची साक्ष आहेत. गणेशभक्त जेव्हा या बाप्पांकडं पाहतात, तेव्हा त्यांना केवळ सोन्याचा आकार दिसत नाही, तर त्या सूक्ष्मतेमागचा भाव त्यांच्या मनाला स्पर्श करतो,” असं खरोटे यांनी सांगितलं.

Miniature Gold Ganesha Idols
सूक्ष्म गणपती (ETV Bharat Reproter)

विविध रूपांतील गणेशमूर्ती : खरोटे यांनी गायक, तबला वादक, हार्मोनियम वादक, सनई वादक आणि वीणा वादक अशा विविध रूपांतील सूक्ष्म सुवर्ण गणेशमूर्ती साकारल्या आहेत. याशिवाय सोन्यातील अष्टविनायक, हेरंब गणेश, मखरातील गणेश, कंबोडिया आणि इंडोनेशियातील गणेशमूर्तींच्या प्रतिकृतीही त्यांनी घडवल्या आहेत. हातात तिरंगा धरलेली गणेशमूर्ती, तसेच बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा आदी विविध देशांतील गणेशाच्या वेगवेगळ्या रूपांतील आणि आकारांतील सूक्ष्म सुवर्णमूर्तीही त्यांच्याकडं आहेत. विशेष म्हणजे चहाची किटली आणि कपबशी हातात घेतलेली गणेशमूर्तीही त्यांनी साकारली आहे.

Miniature Gold Ganesha Idols
हातात तिरंगा धरलेली सूक्ष्म गणेशमूर्ती (ETV Bharat Reproter)

मान्यवरांकडून कलेचे कौतुक : भगवानदास खरोटे यांच्या सूक्ष्म सुवर्ण कलाकृतींची अनेक मान्यवरांनी दखल घेतली आहे. बाळासाहेब ठाकरे, जगद्गुरु शंकराचार्य करवीर पीठ, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, जयंत साळगावकर, तात्यासाहेब गोडसे, जगन्नाथ पेडणेकर, दत्ताजी साळवी आणि सुभाष देसाई यांनी त्यांच्या कलेचं कौतुक केलं.

TAGGED:

BHAGWANDAS KHAROTE
291 MINIATURE GOLD GANESHA
सूक्ष्म गणपती
भगवानदास खरोटे
GANESHOTSAV

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