कागद, टिशू पेपर आणि पुठ्ठ्यातून साकारला 28 फुटांचा बाप्पा; स्वस्तिक मित्र मंडळाचा पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश
पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वस्तिक मित्र मंडळाने (Swastik Mitra Mandal) कागद, पुठ्ठा व टिशू पेपरपासून 28 फुटांची गणेशमूर्ती साकारत नदी प्रदूषणाविरोधात पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिलाय.
Published : September 22, 2026 at 5:46 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवडमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह मोठ्या जल्लोषात पाहायला मिळत असतानाच, यंदा पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारा अनोखा देखावा स्वस्तिक मित्र मंडळानं (Swastik Mitra Mandal) साकारला आहे. नदी प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने मंडळानं तब्बल 28 फुटांची गणपती बाप्पांची मूर्ती साकारली असून, विशेष म्हणजे ही संपूर्ण मूर्ती कागद, पुठ्ठा आणि टिशू पेपर यांसारख्या पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे.
देखाव्यामागचा मुख्य उद्देश काय? : गणेशोत्सव म्हटलं की आकर्षक देखावे, मोठ्या मूर्ती आणि विद्युत रोषणाई याकडं मंडळांचा कल असतो. मात्र, स्वस्तिक मित्र मंडळानं यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचा संकल्प केला आहे. नदी आणि जलस्रोतांचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, हा या देखाव्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचं मंडळाकडून सांगण्यात आलं आहे.
28 फुटी गणपती बाप्पांची भव्य मूर्ती : या देखाव्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तब्बल 28 फुटी गणपती बाप्पांची भव्य मूर्ती. चार मूषकराजांनी घेऊन जाणाऱ्या पालखीत गणपती बाप्पा विराजमान असल्याचं या देखाव्यात दाखवण्यात आलं आहे. पारंपरिक धार्मिक संकल्पनेला पर्यावरण संवर्धनाच्या संदेशाची जोड देत हा देखावा साकारण्यात आला आहे.
कागद, पुठ्ठा आणि टिशू पेपरचा वापर : या भव्य मूर्तीच्या निर्मितीसाठी हजारो किलो कागद, पुठ्ठा आणि टिशू पेपरचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शक्य तितक्या कमी प्रदूषणकारी साहित्याचा वापर करून हा देखावा उभारण्याचा प्रयत्न मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मोठ्या आकाराची मूर्ती असूनही पर्यावरणाचा विचार करून तिची निर्मिती करण्यात आल्यानं हा देखावा नागरिकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश : गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक, थर्माकोल आणि इतर पर्यावरणाला हानिकारक साहित्याचा वापर केला जातो. त्यानंतर या साहित्याची विल्हेवाट लावताना मोठ्या समस्या निर्माण होतात. नदी, नाले आणि जलस्रोतांमध्ये विसर्जनामुळं प्रदूषण वाढते. याच पार्श्वभूमीवर स्वस्तिक मित्र मंडळाने आपल्या देखाव्यातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
स्वस्तिक मित्र मंडळाचा देखावा : गणपती बाप्पाच्या भक्तीसोबतच पर्यावरणाची जबाबदारीही प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे, असा संदेश या देखाव्यातून देण्यात आला आहे. गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव न राहता सामाजिक आणि पर्यावरणीय जनजागृतीचे माध्यम बनावा, यासाठी मंडळाने हा उपक्रम राबवला आहे. 28 फुटी भव्य मूर्ती, चार मूषकराजांची पालखी आणि कागद-पुठ्ठ्याचा केलेला वापर यामुळं स्वस्तिक मित्र मंडळाचा हा देखावा पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. भक्ती, कलात्मकता आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा संगम साधत मंडळाने यंदाच्या गणेशोत्सवात वेगळा आदर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
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