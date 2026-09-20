लालबागच्या राजाच्या गर्दी व्यवस्थापनावर मृत तरुणाच्या काकाकडून प्रश्न उपस्थित; सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची मागणी
लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या जळगावच्या 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला धक्का बसला आहे. मृत तरुणाच्या काकानं गर्दी व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केलेत.
Published : September 20, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 2:14 PM IST
जळगाव : गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या जळगावच्या एका 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. जयदीप मेघराज नेमाडे असं या मृत तरुणाचं नाव असून तो ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करत होता. लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठ्या भक्तिभावानं मुंबईत गेलेल्या जयदीपवर काळानं अचानक घाला घातल्यानं त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
दर्शनाच्या रांगेत उभा असताना अचानक त्रास सुरू : गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मुंबईत दरवर्षी लाखो भाविक लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी येत असतात. यंदाही लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. याच गर्दीत जयदीप नेमाडेदेखील दर्शनासाठी गेला होता. रात्रीच्या सुमाराला तो दर्शनाच्या रांगेत उभा असताना अचानक त्याला अस्वस्थ वाटू लागलं. प्रकृती बिघडल्याचं लक्षात येताच मंदिरातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी जयदीपला मृत घोषित केलं. या घटनेनं दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांमध्येही काही काळ खळबळ उडाली.
जयदीप कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा : जयदीप मेघराज नेमाडे हा अवघ्या 25 वर्षांचा तरुण होता. विशेष म्हणजे तो आपल्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. त्यामुळं त्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूनं नेमाडे कुटुंबावर अक्षरशः दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबीय आणि नातेवाईकांवर या घटनेमुळं शोककळा पसरली आहे. आपल्या तरुण मुलाला गमावल्याचा मोठा धक्का कुटुंबीयांना बसला आहे.
जयदीपच्या मृत्यूमागे नेमकं वैद्यकीय कारण काय? : जयदीपला यापूर्वी कोणताही आजार नव्हता, अशी माहिती त्याच्या नातेवाईकांनी दिली आहे. दर्शनासाठी लागलेल्या रांगेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. या गर्दीमुळं जयदीपला श्वास घेण्यास त्रास झाला. त्याची प्रकृती अचानक बिघडली, असा दावा नातेवाईकांनी केलाय. त्यामुळं जयदीपच्या मृत्यूमागे नेमकं वैद्यकीय कारण काय होतं, याबाबत अधिकृत माहिती समोर येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गर्दीचं नियोजन करणं आवश्यक : दरम्यान, या घटनेनंतर लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी होणाऱ्या गर्दीच्या नियोजनावरही नातेवाईकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असताना रांगेमध्ये गर्दी होणार नाही. प्रत्येक भाविकाला श्वास घेण्यासाठी पुरेशी जागा मिळेल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीनं बाहेर काढता येईल, अशा पद्धतीनं गर्दीचं नियोजन करणं आवश्यक असल्याचं नातेवाईकांचं म्हणणं आहे.
भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी : गणेशोत्सवाच्या काळात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून भाविक मुंबईत दाखल होतात. अनेक तास दर्शनाच्या रांगेत उभे राहावं लागतं. त्यातच गर्दी वाढल्यास ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले तसेच प्रकृतीचा त्रास असलेल्या भाविकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळं दर्शन व्यवस्थापनात भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी या घटनेनंतर पुढे आली आहे.
प्रभावी व्यवस्था करण्याची मागणी : जयदीपच्या कुटुंबीयांसाठी हा केवळ एका तरुणाचा मृत्यू नसून, त्यांच्या आयुष्याला हादरा देणारी घटना आहे. “आम्ही आमचा एकुलता एक मुलगा गमावला. अशी घटना पुन्हा कोणत्याही कुटुंबासोबत घडू नये,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे. नातेवाईकांनी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणेला गर्दीच्या व्यवस्थापनाकडं गांभीर्यानं लक्ष देण्याचं आवाहन केलं आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना रांगेत सुरक्षितपणे उभे राहता यावं, गर्दीचा दबाव निर्माण होऊ नये, श्वास घेण्यास त्रास होऊ नये आणि एखाद्याची प्रकृती अचानक बिघडल्यास त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नेमाडे कुटुंबावर पसरली शोककळा : दरम्यान, जयदीप नेमाडेच्या मृत्यूचे नेमकं वैद्यकीय कारण आणि घटनेची अधिकृत माहिती संबंधित यंत्रणांच्या तपासणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या जळगावच्या या तरुणाचा अचानक झालेला मृत्यू नेमाडे कुटुंबासाठी मोठा आघात ठरला आहे. एका बाजूला गणरायाच्या दर्शनाची आस आणि दुसऱ्या बाजूला कुटुंबातील एकुलत्या एका तरुणाचा मृत्यू या घटनेनं नेमाडे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. आता या घटनेनंतर मोठ्या धार्मिक स्थळी होणाऱ्या गर्दीचे नियोजन, भाविकांची सुरक्षितता आणि आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्था याकडं प्रशासनानं अधिक गांभीर्यानं पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
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