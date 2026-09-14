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गणेशोत्सव 2026 : उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर; देवेंद्र फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी बाप्पा विराजमान

गणेशोत्सवानिमित्त उद्धव ठाकरे यांनी कुटुंबासह राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’वरील गणपतीचं आणि लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतलं. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी बाप्पाचं आगमन झालं आहे.

Ganesh Chaturthi 2026
ठाकरेंच्या आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी श्री गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 8:10 PM IST

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मुंबई : गणेश चतुर्थीनिमित्त मुंबईसह राज्यभरात गणरायाचं भक्तिभावानं स्वागत करण्यात आलं. घरगुती तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये मोठ्या उत्साहात गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ढोल-ताशांचा गजर, आरती आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषानं मुंबईचं वातावरण भक्तिमय झालंय. राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थवर उद्धव ठाकरे कुटुंबासह गणेशाचं दर्शन घेण्यासाठी गेले. तर दुसरीकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवास्थानी बाप्पा विराजमान झाले आहेत.

Lalbaugcha Raja
लालबागचा राजा (ETV Bharat Reporter)

शिवतीर्थावर ठाकरे कुटुंब : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या दादर येथील ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानीही घरच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. यानिमित्ताने ठाकरे कुटुंबीयांची विशेष भेटही पाहायला मिळाली. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्यासह ‘शिवतीर्थ’वर पोहोचून गणरायाचं दर्शन घेतलं. उद्धव ठाकरे कुटुंबीय ‘शिवतीर्थ’वर दाखल झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी त्यांचं स्वागत केलं. गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं ठाकरे कुटुंबातील सदस्य एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं की, या भेटीची राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू होते.

ठाकरेंच्या आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी श्री गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा (ETV Bharat Reporter)

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी बाप्पाचं आगमन : गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय वातावरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी ‘वर्षा’ येथे श्री गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विधिवत पूजा आणि प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा पार पडला. यावेळी गणरायाचं स्वागत भक्तिभावानं करण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा केला जातो. ‘वर्षा’ येथे विराजमान होणाऱ्या गणरायाच्या दर्शनासाठी राजकीय, सामाजिक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरही उपस्थित राहतात.

गणरायाच्या दर्शनासाठी ठाकरे कुटुंब एकत्र : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे चुलत भाऊ आहेत. काही वर्षांच्या राजकीय मतभेदांनंतर अलीकडच्या काळात दोन्ही नेत्यांमधील संबंध पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यामुळं गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्या घरी जाऊन घेतलेले दर्शन कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची उपस्थिती होती. ‘शिवतीर्थ’वरील बाप्पाच्या दर्शनानंतर ठाकरे कुटुंबीयांनी काही वेळ एकत्र घालवला. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावरही त्याची चर्चा सुरू झाली.

उद्धव ठाकरेंनी घेतलं सहकुटुंब 'लालबाग राजा'च्या दर्शन : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या सुपुत्र आदित्य ठाकरे, पत्नी रश्मी ठाकरे व स्थानिक शिवसेना पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते.

गणेश मंडळांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल : मुंबईत आज घरगुती गणपतींसह सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्येही मोठ्या उत्साहात स्थापना सोहळे पार पडत आहेत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध भागांत भाविकांची गर्दी वाढली असून प्रशासनाकडूनही वाहतूक सुरक्षा, आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. गणरायाच्या आगमनानं मुंबईत भक्ती आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं असून पुढील दिवसांत विविध गणेश मंडळांमध्ये धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळणार आहे. यंदा अनंत चतुर्दशी 25 सप्टेंबर रोजी असल्यानं त्यादिवशी गणेश विसर्जनाचा मुख्य दिवस असेल.

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TAGGED:

शिवतीर्थावर बाप्पाचं आगमन
उद्धव आणि राज ठाकरे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
UDDHAV THACKERAY
GANESHOTSAV 2026

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