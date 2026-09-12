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मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीने प्रवासी संतप्त; बारा तासांपासून वाहतूक कोंडीत अडकले गणेशभक्त

मुंबई-गोवा महामार्गावर तब्बल बारा तासांपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

mumbai goa highway traffic raigad
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 7:26 PM IST

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रायगड - मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मागील तब्बल बारा तासांपासून महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. माणगाव, इंदापूरसह महामार्गावरील अनेक ठिकाणी वाहतूक संथगतीने सुरू असून, काही ठिकाणी वाहनांची अक्षरशः कोंडी झाली आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीने प्रवासी संतप्त (ETV Bharat Reporter)

या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तासन्‌तास वाहनांमध्ये अडकून पडलेल्या एका संतप्त प्रवाशाने रायगडमधील राजकारण्यांवर जोरदार टीका करत महामार्गाच्या प्रश्नावर जाब विचारला आहे. विशेष म्हणजे, रायगडचे पालकमंत्रिपद मिळालेल्या भरत गोगावले यांच्यावरही या प्रवाशाने निशाणा साधत, महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली आहे.

mumbai goa highway traffic raigad
गणपती बाप्पा अडकले वाहतूक कोंडीत (ETV Bharat Reporter)

महामार्गाचे काम, अरुंद रस्ते, वाढलेली वाहनांची संख्या आणि बेशिस्त वाहनचालक यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अनेक तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत आहे.

mumbai goa highway traffic raigad
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

दरम्यान, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू असले तरी वाहनांची मोठी संख्या असल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यास पोलिसांचीही मोठी कसरत होत आहे. मात्र, वारंवार उद्भवणाऱ्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, असा सवाल आता संतप्त प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.

mumbai goa highway traffic raigad
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी (ETV Bharat Reporter)

वाहतूक कोंडीत अडकले गणराय - मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा दस्तुरखुद्द गणरायाला फटका बसला आहे. आठ तास वाहतूक कोंडीत गणपती बाप्पा अडकले होते. रायगडच्या पेण येथून दापोलीकडे गणेशमूर्ती घेऊन निघालेली गाडी वाहतूक कोंडीत अडकली होती. पेण ते माणगाव या दीड तासांचं अंतर कापण्यासाठी वाहतूक कोंडीमुळं सात तास लागले.

TAGGED:

GANESHOTSAV
मुंबई गोवा महामार्ग वाहतूक
MUMBAI GOA HIGHWAY TRAFFIC
गणेशोत्सव
MUMBAI GOA HIGHWAY

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