द्वारकामाईच्या पवित्र देवळीत विराजमान झाले बाप्पा; साईबाबांच्या द्वारकामाईची हुबेहूब प्रतिकृती, मिरजकर कुटुंबाची अनोखी साईसेवा
शिर्डीत प्रवीण मिरजकर यांनी गणेशोत्सवानिमित्त (Ganeshotsav) साईबाबांच्या द्वारकामाईची (Sai Babas Dwarkamai) हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे.
Published : September 17, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 4:04 PM IST
शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या निवासस्थान दर्शन लाईन विभागाचे प्रमुख प्रवीण मिरजकर यांनी यंदाच्या गणेशोत्सवात (Ganeshotsav) आपल्या घरी साईबाबांच्या द्वारकामाई मंदिराची हुबेहूब (Sai Babas Dwarkamai) प्रतिकृती साकारून साईभक्तीचा एक अनोखा आदर्श निर्माण केलाय. आयुष्यातील अनेक चढ-उतारांचा सामना करत शून्यातून उभे राहिलेल्या मिरजकर यांना साईबाबांच्या अद्भुत चमत्काराची प्रचिती आल्यानं त्यांनी श्रद्धेनं हा देखावा साकारला आहे.
साईबाबा समाधी मंदिराचा देखावा : शिर्डी साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत असलेल्या त्यांच्या मातोश्री सेवानिवृत्त झाल्यानंतर गंभीर आजाराने त्रस्त होत्या. वैद्यकीयदृष्ट्या त्यांच्या प्रकृतीबाबत निश्चितता नसतानाही साईबाबांच्या कृपेनं त्या पूर्णपणे सुखरूप घरी परतल्या, असा दावा ते करतात. या अद्भुत प्रचितीनंतर मिरजकर यांनी साईबाबांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी गणेशोत्सवात विशेष देखावा उभारण्याचा संकल्प केला. गेल्या पाच वर्षांपासून ते विविध संकल्पना साकारत आहेत. मागील वर्षी त्यांनी साईबाबा समाधी मंदिराचा देखावा उभारला होता. यंदा त्यांनी द्वारकामाईचे पवित्र रूप आपल्या घरी साकारलं आहे.
द्वारकामाईतील बारीकसारीक वस्तू : या कलाकृतीसाठी त्यांचे सहकारी वादक मित्र यांनी थर्माकोलच्या साहाय्याने कलाकुसर करत मोलाचं योगदान दिलं. तसंच प्रवीण मिरजकर यांचा मुलगा धनंजय, पत्नी अनिता मिरजकर आणि संपूर्ण कुटुंबीयांनीही मोठं सहकार्य केलं. देखाव्यात द्वारकामाईतील प्रत्येक बारीकसारीक वस्तूचे हुबेहूब दर्शन घडवण्यात आले आहे. यामध्ये साईबाबांचे छायाचित्र, कपाटातील वस्तू, साईबाबांची चिलिम, ग्लास, वस्त्रे, फडके, धान्याचे जाते, कोळंबा आणि पाण्याचा माठ अशा अनेक वस्तूंचा समावेश आहे.
धुनी अखंड प्रज्वलित ठेवण्यासाठी काय केलं? : देखाव्यातील द्वारकामाईतील धुनी अखंड प्रज्वलित ठेवण्यासाठी काय करावे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. थर्माकोलला आग लागण्याची शक्यता असल्यानं सामान्य बल्ब किंवा जिलेटिन पेपर वापरणं धोक्याचं होतं. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मिरजकर यांनी पुन्हा मूळ साईंच्या द्वारकामाईत जाऊन साईबाबांना मनोभावे प्रार्थना केली. त्यानंतर उदावंत यांच्या मध्यस्थीने जगदीश नावाच्या तंत्रज्ञांशी संपर्क झाला. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्याजवळील विशेष स्पेर प्लेट आणून बसवून दिली आणि देखाव्यातील धुनी सुरक्षितपणे अखंड प्रज्वलित झाली, अशी माहिती प्रवीण मिरजकर यांनी दिली.
गणपती बाप्पांची प्रतिष्ठापना : द्वारकामाईतील ज्या पवित्र देवळीत बसून साईबाबा भक्तांना मार्गदर्शन करत असत त्याच ठिकाणी यंदा मिरजकर यांनी गणपती बाप्पांची प्रतिष्ठापना केली आहे. कोणत्याही स्पर्धेत भाग न घेता केवळ साईबाबांवरील निस्सीम भक्तीपोटी हा प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मिरजकर यांनी बाप्पाच्या चरणी शिर्डी ग्रामस्थ, सर्व साईभक्त आणि आपल्या कुटुंबीयांवर कृपादृष्टी कायम राहो, तसेच शिर्डी शहराची दिवसेंदिवस प्रगती व भरभराट व्हावी अशी मनोभावे प्रार्थना केली.
हेही वाचा -