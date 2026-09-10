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गणेशभक्तांच्या सुरळीत प्रवासासाठी रायगड पोलीस प्रशासन सज्ज! मुंबई-गोवा महामार्गावर विशेष नजर

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी रायगड पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे.

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मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतुकीचं नियोजन करताना पोलीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 7:00 PM IST

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रायगड - गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी रायगड पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गासह जोडरस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक कोंडी आणि अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी रायगड पोलीस दलातील तब्बल 2 हजार 100 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यासोबतच वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन आणि AI कॅमेऱ्यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. याबाबतची माहिती रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिली.

अवजड वाहनांसाठी नियम - गणेशोत्सवादरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी आज मध्यरात्रीपासून अवजड आणि लांब वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. हे निर्बंध 15 सप्टेंबरच्या रात्री 11 वाजेपर्यंत, तसेच 18, 19 आणि 20 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत आणि 25 सप्टेंबर सकाळी 8 वाजल्यापासून 26 सप्टेंबर रात्री 8 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत. मात्र दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला तसेच अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

नो-पार्किंग झोन जाहीर - दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर माणगाव आणि इंदापूर येथे नो-पार्किंग झोन जाहीर करण्यात आला आहे. माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम रखडल्याने या दोन्ही ठिकाणच्या बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या पार्किंगमुळे अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. गणेशभक्त आणि प्रवाशांनी शक्यतो पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावर विशेष नजर - गणेशोत्सव काळात वाढणारी वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रायगड पोलिसांनी चोख नियोजन केले असून, 2100 पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह ड्रोन आणि AI कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबई-गोवा महामार्गावर विशेष नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांचा कोकणातील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी रायगड पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिली.

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TAGGED:

RAIGAD POLICE
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